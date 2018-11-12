Пхукетский диджей покончил с собой из-за финансовых проблем

Полиция полагает, что финансовые проблемы стали причиной, подтолкнувшей к самоубийству 33-летнего диджея и певца из поселка Somboonsab в Срисунторне.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Ноября 2018, 03:19 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Крайсорн Бунпрасоп из полиции Таланга получил сообщение о самоубийстве жителя поселка Somboonsab около 1:00 ночи понедельник, 12 ноября.

Прибыв по указанному адресу, полицейские и спасатели обнаружили тело 33-летнего Пиеу Мунрангсри. Мужчина к этому моменту признаков жизни уже не подавал.

Супруга скончавшегося – 24-летняя Нарапхат Сэнбордо – рассказала полицейским, что ее муж ранее работал в одном из пабов Срисунторна, однако затем заведение закрылось. Затем господин Мунрангсри нашел работу в Пхукет-Тауне, но и тот клуб четыре месяца назад прекратил существование, и трудоустроиться вновь у мужчины уже не получилось.

Как пояснила госпожа Сэнбордо, на фоне отсутствия денег в семье начались скандалы, в ходе которых ее муж зачастую вел себя вспыльчиво, так что она решила вместе с шестилетним сыном переехать к родственникам. Произошло это за несколько дней до самоубийства.

«Прошлой ночью мне позвонила свекровь, рассказавшая, что он очень эмоционально нестабилен и может быть настроен на самоубийство. Я вместе с другими родственниками бросилась домой, но нашла его уже повесившимся на проводе, привязанном к карнизу над раздвижными дверями спальни. Мы достали его из петли, положили на кровать и попытались помочь, но было уже слишком поздно», – рассказала полицейским Нарапхат Сэнбордо.

«Я никогда не думала, что может вот так лишить себя жизни», – добавила она.

Капитан Крайсорн Бунпрасоп пояснил, что «члены семьи погибшего приняли его смерть как суицид и попросили не проводить дальнейшего расследования».