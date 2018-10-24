Пхукетский дайвер найден повесившимся в своем доме

Полиция Чалонга расследует обстоятельства смерти дайвера из Великобритании, найденного повесившимся в своем доме и умершего в больнице.

Тави Адам

24 Октября 2018, 02:09 PM

Фото: Архив The Phuket News

Как рассказал капитан полиции Чалонга Сомкиат Санситхи, гражданин Великобритании Дин Пирсон был обнаружен повесившимся в своем доме ранним утром 20 октября. Соответствующая информация поступила в участок около 5:50, о происшествии полицейским сообщила супруга иностранца.

«Когда полиция и спасатели прибыли на место событий, господин Пирсон был еще жив. Его доставили в больницу Vachira Phuket, но спасти его врачам не удалось», – заявил капитан Санситхи.

По словам офицера, супруга иностранца рассказала, что «у господина Пирсона было много проблем, включая проблемы в их личных отношениях».

На момент смерти Дину Пирсону было 37 или 38 лет, точный возраст погибшего капитан Санситхи назвать не смог.