Пхукетский боец муай тай одержал победу в Лас-Вегасе

Живущий и тренирующийся на Пхукете боец по прозвищу «Бешеный викинг» одержал первую победу на Lion Fight.

Пориа Мерманд

15 Апреля 2019, 12:00 PM

Фото: Lion Fight

В последние выходные марта пхукетский боец шведского происхождения Магнус Андерссон выступил на Lion Fight 53, и дебютный бой в рамках этого престижного промоушена принес спортсмену победу.

Боец по прозвищу «Бешеный викинг» (Crazy Viking) вышел на ринг против бразильца Вашингтона Луиса и одержал победу техническим нокаутом по итогам трех раундов. Бой был остановлен по рекомендации врача, посчитавшего, что бразильский спортсмен не сможет продолжать поединок без угрозы для здоровья.

«Мой план на бой состоял в том, чтобы вымотать его, и к концу второго раунда я начал больше клинчевать. Это сработало, и в третьем раунде я продолжил ту же тактику, проведя множество жестких ударов коленями. К концу третьего раунда он с трудом мог продолжать бой, и перед началом четвертого рефери остановил поединок по рекомендации врача, присудив мне победу техническим нокаутом», – рассказал Магнус.

Магнус подписал с американским промоушеном контракт на 18 месяцев, так что теперь его ждут насыщенные полтора года боев на международной арене. Но с чего все начиналось?

Путь бойца

Магнус Андерссон начал заниматься тайским боксом 10 лет назад, когда ему самому было 15 и он еще ходил в школу. Собственно, к занятиям спортом он и обратился после школьной драки, которая закончилась отнюдь не в его пользу. Магнус решил, что больше не намерен оставаться неспособным защитить себя, и записался к секцию муай-тай, которая, к счастью, имелась в шведском городке Хальмстад, где он рос.

Магнус рассказывает, что в клуб он пришел с пятью друзьями, но ни один из них в спорте. Сам же юноша обнаружил, что получаемые им навыки слишком ценны, чтобы от них отказываться. Через три года, в возрасте 18 лет, Магнус провел свой первый бой в любительском спорте. Победа в поединке еще больше укрепила его желание заниматься муай тай.

«В ту ночь я почувствовал нечто новое, нечто, чего никогда до этого не испытывал. Я вышел лицом к лицу против другого мужчины, чтобы на глазах огромной толпы выяснить, кто из вас сильнее, и от возникшего внутри меня чувства я немедленно стал зависим. С этого момента понял, что хочу посвятить себя муай тай», – говорит боец.

В родной Швеции Магнус в итоге стал чемпионом страны, причем путь к титулу состоял из 13 победных боев подряд. Первый же шанс выступить на родине тайского бока ему выпал на Чемпионате мира по версии Международной ассоциации любительского тайского бокса (IMFA). На этом турнире Магнус взял серебро.

На Пхукет шведский боец переехал в ноябре 2016 года, и вот уже два с половиной годы тренируется в школе Sitsongpeenong и защищает цвета ее флага на ринге. Послужной список 25-летнего бойца – 37 побед в 50 боях (11 из них нокаутом). При этом 20 из побед были одержаны им в Таиланде, где он бился против многих противников серьезного уровня. Также швед выходил на ринги в России, Канаде, Китае, Хорватии и Чехии.

В 2017 году Магнус принял участие в транслировавшемся по телевидению турнире MX MUAY XTREME с участием топовых бойцов (включая чемпионов Лумпини) и завоевал чемпионский титул в весе 70 кг, а год спустя повторил успех в весе 67 кг. Популярности бойцу добавило и участие в проекте Top King World Series, также транслировавшемся по телевидению. Здесь ему тоже довелось сойтись с чемпионом Лумпини из Исана, и швед в итоге одержал победу решением судей.

По словам Магнуса, тайцы нередко недоумевают, почему он бьется на ринге, когда мог бы «получать больше денег, работая в Швеции». Ответ на этот вопрос всегда один: иностранцев в этом спорте бьются не ради денег, а потому что любят тайский бокс.

«Большинство тайских бойцов начинают тренироваться в очень раннем возрасте. К занятиям их подталкивают родители, думающие о финансах. Этим бойцам трудно поверить, что человек, способный зарабатывать деньги на нормальной работе, выберет карьеру бойца, поскольку каждодневная жизнь спортсмена далека от гламурных картинок», – говорит Магнус.

От рассвета до заката

Каждый день недели, за исключением одного выходного, Магнус просыпается в 6:00 утра и отправляется на пробежку. В один из дней это бег по лестнице, в другой – спринт, в третий – забег на холм. Пробежка заканчивается в спортзале, и уже в 7:00 шведа можно увидеть, занимающимся боем с тенью. Затем следует работа с мешками, «на лапах» с тренером, в спарринге: боец отрабатывает удары руками, ногами, действия в клинче и так далее. Утренняя тренировка Магнуса продолжается два с половиной часа, и в 15:00 швед приступает ко второй.

В добавок к 12 изматывающим тренировкам в неделю, Магнус также три раза приходит на дополнительные силовые тренировки. И это не какая-то усиленная подготовка к конкретному бою, а обычная рутина профессионального спортсмена. Впрочем, именно она внесла существенный вклад в победу шведа в Лас-Вегасе. А также помощь тренера Тима, под руководством которого Магнус готовился к бою.

«Мой наставник Тим, владелец клуба Sitsongpeenong Phuket, перед боем анализируем каждого оппонента и формулирует план на бой. А тренер Гхи, бывший чемпион мира и победитель на Лумпини, помогает этот план реализовать. Он настоящее национальное сокровище Таиланда», – рассказывает Магнус.

«Вокруг меня собралась потрясающая команда, а Тим – ее мозговой центр. Множество боев я выиграл благодаря его планам на поединок и советам на ринге. Гхи – выдающий тренер, чей послужной список сам говорит за себя», – добавляет швед.

Ближайшие несколько неделе пхукетский боец проведет в США, где примет участие в ряде семинаров по муай тай, а затем отправится в Швецию, чтобы повидаться с семьей и также выступить перед поклонниками тайского бокса. Затем спортсмен вернется на Пхукет и начнет подготовку к новым боям. Магнус нацелился на чемпионский пояс Lion Fight в весе 160 фунтов, а в перспективе ближайшей пары лет – на титул чемпиона мира по версии WBC Muay Thai.