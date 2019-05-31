Пхукетский боец Чадд Коллинс выступит на Лумпини

Всех бойцов муай тай объединяет одна цель, имя которой – Лумпини. Победа на легендарном бангкокском стадионе – символ перехода в высшую касту бойцов и достижение, которое не померкнет никогда.

Пориа Мерманд

9 Июня 2019, 08:00 AM

Текущий послужной список Чадда Коллинса – 46 побед, 12 поражений и два боя с ничейным исходом. В общей сложности – 60 официальных поединков. Фото: IG / MuayThaiGalaxy

Во вторник, 18 июня, шанс проявить себя в Мекке тайского бокса получит уроженец Австралии и резидент Пхукета Чадд Коллинс, причем он станет первым австралийцем, вышедшим на знаменитый ринг в Бангкоке.

«Это моя мечта. Я шел к ней 20 лет», – говорит 23-летний Чадд и нисколько не лукавит. Заниматься спортом он действительно начал в трехлетнем возрасте, а в восемь лет провел свой первый бой. Что, впрочем, не удивительно, поскольку отец Чадда сам был профессиональный боксером и владельцем спортзала, где преподавали муай тай.

В 2012 году Чадд (на тот момент 16-летний юноша) впервые отправился на Пхукет и выступил на местном ринге. Дебют состоялся на Bangla Boxing Stadium, и уже во втором раунде Чадд нокаутировал противника, проведя сокрушительный удар локтем.

Четыре года спустя, в 2016 году, Чадд решил поселиться на острове на постоянной основе, благодаря тому, что его согласилась спонсировать компания Qest Environments. Тренироваться австралиец решил в зале легендарного Сангтиенноя, бывшего чемпиона Лумпини, Раджадамнерна и WBC.

Еще до конца 2016 года новичок серьезно заявил о себе, когда на шоу MX MUAY XTREME в прямом эфире победил Пакорна Пи-Кея, также бывшего чемпиона упомянутых выше тайских рингов. А в 2017 году Чадд уже и сам дебютировал на Раджадамнерне, где расправился с еще одним чемпионом – Сексаном О Кванмуангом. Этот бой Чадд и сейчас называет одним из самых памятных в своей карьере.

Через месяц после боя против Сексана О Кванмуанга австралиец вышел на ринг против Сакмонгкона Со Соммая, и записал на свой счет еще одного поверженного чемпиона, к тому же одного из сильнейших на тот момент бойцов в весе 147 фунтов.

Следующей целью просто обязан был быть чемпионский титул, и в конце 2017 года австралийцу выпал шанс побороться за пояс Лумпини. Биться ему предстояло с французом Рафи Бохичем, но поединок не состоялся по причине серьезной болезни Чадда, заставившей его срочно улететь в Австралию.

Вернувшись на Пхукет, Чадд начал работу над возвращением наверх. В августе 2018 года австралиец вновь вышел на ринг против Сакмонгкона и вновь одержал победу. После этого стало понятно, что пробил час для второй попытки завоевать заветный титул. Оставалось дождаться шанса.

В ожидании боя австралиец успел выступить в Токио, где победил двух местных чемпионов Фукаши Мизутани и Кайто Оно, и в итоге получил долгожданный билет на Лумпини в рамках Suk Petch Numnoi Promotions. Противником Чадда в бою 18 июня будет бразилец Луис Кажайба, бой будет вестись за вакантный титул в весе 154 фунта. При этом поединок станет первым в истории Лумпини, когда в титульном поединке сойдутся два иностранца. Лучшего подарка на день рождение Чадд, наверное, и представить не мог.

Впрочем, при любом исходе боя долго отдыхать австралийцу не придется. Уже через пять недель после боя на Лумпини его ждет схватка в Австралии в рамках WBC Muaythai. Биться Чадд будет за пояс в весовой категории 147 фунтов.