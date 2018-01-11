Пхукетский аэропорт обслужил сверх меры

Международный аэропорт Пхукета обслужил за 11 месяцев 15,2 млн пассажиров при пропускной способности в 12,5 млн.

13 Января 2018 16:00:00

Фото: The Phuket News

Пассажирский трафик через аэропорт Пхукета за 11 месяцев 2017 года оказался на 11,24% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Соответствующая информация содержится в отчете госкорпорации Airports of Thailand (AoT), управляющей шесть главными аэропортами Таиланда, включая воздушные ворота Пхукета.

Как следует из отчета AoT, в январе-ноябре 2017 года (данные за декабрь пока не опубликованы) пхукетский аэропорт\ обслужил 15,2 млн пассажиров: 8,23 млн на международных рейсах (рост на 12,6% год к году) и 6,97 млн на внутренних (рост на 9,69%). При этом плановая пропускная способность пхукетского аэропорта после ввода в эксплуатацию нового терминала международных рейсов – 12,5 млн человек.

Всего шесть основных аэропортов Таиланда за 11 месяцев 2017 года обслужили 120,66млн пассажиров (рост на 9,25%). Лидером по пассажиропотоку остался столичный Suvarnabhumi, который принял и отправил 55,24 млн человек. Пассажиропоток через Don Mueang составил 34,78 млн человек. Через аэропорт провинции Чианг-Май прошли 9,22 млн. Хат-Яй и Чианг-Рай обслужили 3,99 и 2,23 млн соответственно. Лидером по темпам роста стал Чианг-Рай, где пассажиропоток увеличился на 21,9%.