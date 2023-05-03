Пхукетские заключенные будут работать на верфи в Чалонге

Провинциальная тюрьма Пхукета и специализирующаяся на туристических судах верфь Roeng Varee в Чалонге подписали соглашение, по которому пхукетские заключенные будут проходить стажировки в качестве будущих судостроителей, чтобы после освобождения иметь профессию, способную приносить стабильный доход. Стажировки будут оплачиваться по минимальному размеру оплаты труда, то есть даже во время обучения заключенные могут рассчитывать на 8 тыс. бат в месяц.

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Меморандум о взаимопонимании подписали 2 мая директор Phuket Provincial Prison Крисана Тхипаячан и управляющий директор Roeng Varee Speedboat Co Крисада Пичетпхонсанон. Достижение договоренностей засвидетельствовал губернатор провинции Наронг Вунсиеу.

Верфь Roeng Varee находится на Soi Palai 2, в стороне от главной дороги, идущей вдоль дельфинария Nemo и руин бывшего пхукетского зоопарка. Годовой объем работы предприятия – порядка 50 судов, включая постройку лодок с нуля, а также ремонт, модернизацию и кастомизацию судов. Среди клиентов верфи, согласно фото с ее страниц в соцсетях, значатся уважаемые операторы морского туризма, которые также придерживаются политики социально ответственного бизнеса.

Согласно меморандуму, ожидающие освобождения заключенные будут проходить на верфи трехмесячные стажировки, причем в формате полного рабочего дня. В каждой группе будет по 10 правонарушителей, которые будут работать с 8:30 утра до 17:30 вечера по будням, суббота и воскресенье будут у них выходными. Зарплата будет начисляться по минимальной ставке оплаты труда, которая сейчас составляет на Пхукете 354 бата в день.

Как говорится в сообщении PR-службы администрации Пхукета, обучение судостроительному ремеслу будет предлагаться только заключенным, которым осталось отбывать меньше трех с половиной лет заключения. Если человек попал в тюрьму по наркотической статье, то это должен быть его первый приговор. Рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления, на стажировки в Чалонге отправлять не будут.

«Phuket Provincial Prison искренне надеется, что общество примет этих заключенных, которые будут работать вне тюрьмы. Это нужно, чтобы у них был шанс зарабатывать на свои нужды во время заключения, уменьшая нагрузку на членов своих семей, пока они за решеткой. Также стажировка может стать стартовой точкой новой карьеры после освобождения», – заявил директор тюрьмы Крисада Пичетпхонсанон.

Трудовое обучение уже сейчас предлагается заключенным, которые должны в скором времени выйти на свободу, однако за пределы тюрьмы правонарушителей вывозят редко. Последним резонансным проектом стало привлечение заключенных к чистке ливневых канализаций и других водоотводов в Пхукет-Тауне. Инициатива была реализована в марте, после чего город встретил первые майские дожди без подтоплений улиц. Своевременно подготовленная инфраструктура справилась с задачей отвода дождевой воды в море, хотя в прежние годы так было не всегда.