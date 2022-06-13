Пхукетские яхтсмены-паралимпийцы надеются увидеть Лос-Анджелес

Нынешний год особо важен для яхтсменов-паралимпийцев, поскольку именно сейчас решается вопрос о том, будет ли парусный спорт включен в программу Паралимпиады 2028, которая пройдет в американском Лос-Анджелесе. Яхтинг был убран из программы в 2015 году Международным паралимпийским комитетом, но активисты этого вида спорта уверены, что он должен туда вернуться. Один из таких убежденных людей – Питер Джейкобс, основатель проекта Disabled Sailing Thailand, открывающего двери в яхтинг людям с ограниченными физическими возможностями. Организация была создана как раз в 2015 году и сначала работала в Паттайе, а потом включила в свою географию и Пхукет.

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Яхтинг по своей природе идеален для того, чтобы быть инклюзивным. Фото: Sven Jürgensen / NRV

Яхтинг по своей природе идеален для того, чтобы быть инклюзивным. Фото: Sven Jürgensen / NRV

Яхтинг по своей природе идеален для того, чтобы быть инклюзивным. Фото: Sven Jürgensen / NRV

Яхтинг по своей природе идеален для того, чтобы быть инклюзивным. Фото: Sven Jürgensen / NRV

В марте 2017 года господин Джейкобс вместе с единомышленниками и специалистами придумал и построил прототип уникальной парусной динги SV14 для инклюзивного яхтинга. Дизайн завершило нидерландское бюро Simonis-Voogd, а серийное производство лодок наладила гонконгская верфь Far East Boats. Проект поддержал (в том числе финансово) председатель Royal Phuket Marina Гулу Лалвани. Сейчас лодки SV14 есть не только в распоряжении Disabled Sailing Thailand, но и у похожих организаций и частных владельцев по всему миру.

Под SV14 в RPM выделен отдельный док, где имеется удобный кран, помогающий спортсменам-колясочникам подниматься на борт. В том же доке дежурит спасательный катер, который сопровождает яхтсменов во время выходов в море, которые осуществляются каждую пятницу и субботу. Энтузиасты терпеливо дожидаются утреннего прилива, а затем отправляются в воды залива Пханг-Нга.

«Наша цель – вернуть яхтинг в программу Паралимпиады. Мы вносим свой вклад, распространяя мысль о том, что люди с ограниченными возможностями тоже могут ходить под парусом. Мы также призываем всех, у кого проблемы с мобильностью, связаться с нами и получить удовольствие от выхода в море», – пояснил в беседе с The Phuket News волонтер Ману Алдерс.

Волонтеры – ключевая часть проекта Disabled Sailing Thailand. Кому-то нужно управлять подъемников в доке, помогать спускать лодки на воду и ухаживать за ними на берегу, обеспечивать безопасность яхтсменов на воде. Найти надежных и увлеченных людей непросто, признает Ману.

«Я присоединился через друга, который хорошо знал Питера», – говорит он. – «Во время пандемии COVID-19 я сидел дома без дела, поэтому подумал: «А почему бы и нет?» Сейчас у нас целая команда, которая искренне получает удовольствие от этой работы».

Удовлетворение должны приносить и результаты труда. В августе двое представителей Disabled Sailing Thailand – британец Пол Мерри и таец Кимми Упатисинг – отправятся представлять Таиланд на Чемпионате мира по инклюзивному парусному спорту в германском Ростоке. Соревнования проводит Международная федерация парусного спорта, которая также надеется, что яхтинг когда-нибудь снова станет частью программы Паралимпийских игр. Стратегическая цель на 2023 год – обеспечить мировое представительство на уровне 45 стран с шести континентов, повысить уровень участия молодежи (до 30 лет) до 20%, а также нарастить участие женщин до 30%, приблизившись к отметке гендерного паритета.

В октябре прошлого года Питер Джейкобс общался с представителями федерации и не без гордости сообщал о большом росте паралимпийского яхтинга в Таиланде.

«Еще несколько лет назад наши тайские яхтсмены-паралимпийцы были новичками, а сейчас выступают на чемпионатах мира и своим примером вдохновляют новое поколение спортсменов. Мы всем сердцем поддерживаем возвращение парусного спорта на Паралимпиаду и продолжим продвигать инклюзивный яхтинг в Таиланде», – говорил Джейкобс.

Больше информации можно найти на сайте www.disabledsailingthailand.org.