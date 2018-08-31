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Пхукетские врачи забыли внутри роженицы кусок марли

Пхукетский офис Управления здравоохранения (РННО) извинился перед 17-летней местной жительницей за ошибку врачей, принимавших у нее роды и забывших внутри тела кусок марли.

Новости Пхукета

31 Августа 2018 09:51:11

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Во вторник, 29 августа, сотрудники пхукетского Минздрава посетили 17-летнюю Тханчанок Салангам, ставшую жертвой врачебной небрежности. Официальные лица принесли молодой матери извинения от лица ведомства, вручили корзину с фруктами и пообещали денежную компенсацию.

Как пояснила сама госпожа Салангам, врачи больницы Thalang Hospital принимали у нее роды в середине июня. Процедура потребовала хирургического вмешательства, но через три дня медики отпустили мать и ребенка домой.

Женщина еще раз посетила врачей через семь дней и через 45 дней. Все это время она чувствовала боль, но сперва считала это нормальными последствиями после родов, а когда рассказала медсестре, то получила только обезболивающие и рекомендацию отправиться домой.

Причина боли выяснилась 28 августа, когда из тела женщины вышел кусок марли, забытый врачами.

«Я поехала в Thalang Hospital, чтобы показать им эту марлю и пройти внутреннее обследование, но врач дал мне антибиотики и отправил домой», – рассказала молодая мать.

Глава PPHO Джирапан Тэпан заявил журналистам 30 августа, что лично проконтролирует получение Тханчанок Салангам положенной по закону компенсации. Отдельно он отметил, что отныне стандартом станет посещение врача через 30 дней после родов, а не через 45.

«Спасибо семье Тханчанок Салангам за это предложение. Я займусь повышением стандартов медицинских процедур ради улучшения обслуживания пациентов и возвращения доверия к Thalang Hospital», – добавил он.

Полиция Таланга в настоящий момент проверят действия медперсонала больницы на предмет халатности. Официальную жалобу госпожа Салангам не подавала. Женщина лишь попросила медиков осознать свою ошибку.

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