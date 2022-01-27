Пхукетские власти ответили на критику условий карантина для туристов с ковидом

Официальные лица Пхукета выступили с заявлением после того, как известный журналист Джонатан Миллер раскритиковал состояние системы обсервации в отелях Пхукета для иностранных граждан, получивших положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Миллер известен тем, что стал первым иностранным корреспондентом, которому король Таиланда Маха Вачиралонгкорн дал интервью.

27 Января 2022, 04:58 PM

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу на онлайн пресс-конференции вчера, 26 января. Фото: Radio Thailand Phuket

В статье журналиста Джонатана Миллера, опубликованной в Sunday Times в субботу, 22 января, детально описан опыт туриста, которому приходится сидеть на карантине в пхукетской гостинице. «Живешь как заключенный, который еще и платит за свое заключение»‎, – пишет автор.

Журналист пишет о трехзвездочной гостинице, которая долгое время была закрыта, прежде чем ее отдали под обсервацию для туристов. Он описывает стихийные вечеринки, на которых никто из постояльцев не надевал маски.

В своей статье Миллер также критикует качество обслуживания в больнице, куда он попал после того, как получил ковид в этой гостинице.

Даже несмотря на контроль со стороны Минздрава Таиланда, стандарты медицинского обслуживания и содержания тех, у кого обнаружен ковид и кого отправили на карантин, оставляет желать лучшего, отмечает автор.

Сам Миллер получил отрицательный результат теста на ковид в аэропорту Пхукета, куда журналист приехал на новогодние праздники. Коронавирус нашли у его спутницы, после чего Миллеру предписали пройти карантин, как лицу контактировавшему с ней.

Журналист выбрал гостиницу, которую описывает как «‎наименьшее из зол»‎. «‎В тот момент я не осознавал, что из опаленного солнцем Таиланда делаю шаг в кафкианскую параллельную реальность»‎, – пишет журналист.

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу провел вчера, 26 января, онлайн пресс-конференцию, в ходе которой попытался убедить туристов, что все «‎дефекты в системе гостиничной обсервации устранены»‎ и что Пхукет готов встречать туристов.

Вчерашние слова губернатора прозвучали накануне возобновления программы Test and Go, которой вакцинированные туристы из определенных стран смогут воспользоваться уже с первого февраля этого года.

Помимо губернатора в пресс-конференции приняли участие директор местного офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири и президент туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаенгам. Также среди участников был директор Vachira Hospital доктор Вирасак Лортхонгкхам.

Губернатор Наронг отметил, что после сообщений о ненадлежащем качестве обслуживания туристов, находящихся в карантинных гостиницах, а также в больницах, будет проведена проверка.

Стоит отметить, что конференция, цель которой – успокоить иностранных туристов, транслировалась на тайском языке.