Пхукетские виллы нашли путь на Airbnb Luxe

Онлайн-площадка по поиску и аренде жилья Airbnb вышла на рынок люксовой недвижимости. В последних числах июня на портале был открыт раздел Airbnb Luxe с эксклюзивными домами в самых интересных уголках планеты. Среди локаций нашлось место и Пхукету.

Новости Пхукета

1 Июля 2019, 05:13 PM

На Airbnb появился раздел люксовой недвижимости. Вилла на фото предлагается в аренду за 42 тыс. бат в сутки. Фото: Airbnb

Согласно пресс-релизу Airbnb, компания начала готовиться к выходу в люксовый сегмент с 2017 года, когда приобрела проект Luxury Retreats. В итоге через два года на портале открылся раздел Airbnb Luxe с эксклюзивным жильем.

Текущий объем предложения – около 2 тыс. домов, тщательно отобранных специалистами по люксовой недвижимости. Согласно пресс-релизу Airbnb, при отборе жилья для Airbnb Luxe учитывалось более 300 различных критериев.

Список локаций в настоящий момент включает около трех десятков позиций, при этом Таиланд фигурирует в нем трижды. В список вошли Пхукет, Самуи и Пханг-Нга. Среди других направлений Airbnb Luxe значатся итальянская Тоскана, швейцарские Альпы, Каймановы острова, Марракеш и атолл Нукутепипи во французской полинезии. До конца года список локаций должен быть расширен еще на 12 пунктов.

Как отметил гендиректор Airbnb Брайан Чески, в рамках проекта Airbnb Luxe компания применяет к люксовому сегменту свой базовый принцип «аутентичных, локальных, волшебных моментов путешествий».

«В 2018 году количество бронирований на Airbnb объектов с ценником от 1 тыс. долл. США за ночь выросло на 60%. Аналитики полагают, что объем рынка люксовых путешествий уже сейчас превышает 200 млрд. долл. и продолжит расти в ближайшие годы», – заявил господин Чески.

Аналогичный тренд фиксирует и Skift Research. Согласно оценкам компании, в 2017 году только 36% обеспеченных путешественников (с доходом свыше 100 тыс. долл.) выбирали альтернативные варианты размещения на отдыхе. В 2018 году таких стало уже 59%.

Как пишет Bloomberg, средняя стоимость аренды люксового жилья составляет около 14 тыс. долл. за недели или от 2 тыс. долл. в сутки.

В пхукетском каталоге Airbnb Luxe самые доступные из вилл можно снять за 18-19 тыс. бат за ночь, самые дорогие объекты на острове предлагаются по 335 тыс. бат и 381 тыс. бат (в обоих случаях речь идет о виллах в Trisara).

Большинство объектов находятся на западном побережье Пхукета (от мыса, на котором располагается Paresa, до южной части Найтона). Также в каталоге представлены несколько объектов на мысе Яму и на мысе Панва.