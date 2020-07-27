Пхукетские студенты вышли на акцию протеста

Около 350 пхукетских студентов вышли на протестную акцию в Сапан-Хине вечером 26 июля. Участники акции призвали к редактированию конституции и выступили с критикой действий властей в урегулировании экономических последствий пандемии коронавируса.

Иккапоп Тхонгтуб

Организатором протестной акции выступила молодежная группа Phuket Liberation, выступающая с критикой властей страны и заявляющая, что руководящий страной «диктатор» игнорирует демократические права граждан. Участники акции держали в руках плакаты с такими заявлениями, как «Проснись, Пхукет» и «Суверенитет принадлежит людям».

Также много было плакатов с фото демократического активиста Ванчалерма Сатсакита, покинувшего страну после военного переворота 2014 года, а в июне этого года захваченного некими вооруженными людьми в Пномпене. На многочисленных плакатах в поддержку Сатсакита имелась одна и та же надпись: «Причина исчезновения – похищен властями».

Протестную акцию в Сапан-Хине возглавил Чучавет Диддарак, озвучивший следующие требования протестующих: роспуск парламента, принятие новой конституции или редактирование действующей, прекращение запугивания граждан.

Также господин Диддарак заявил о том, что «правительство должно дать Пхукету право самостоятельно управляться туристическими организациями».

«Демократия должна быть открытой, у людей должно быть пространство, где молодые смогут высказывать свои мнения. Молодежь должна знать, что она может озвучивать свои требования, это ее демократическое право. Молодые люди не должны лишь следовать правилам, установленным одним лидером. Все должны объединиться в требовании своих демократических прав», – заявил лидер протеста.

Акция протеста прошла мирно. Присутствовавшие в Сапан-Хине служащие военной полиции вмешались в ситуацию лишь один раз – когда некий мужчина на мотоцикле с тележкой начала кричать на протестовавших.





