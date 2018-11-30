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Пхукетские спасатели проведут семинар для детей по безопасности на воде

Организация Phuket Lifeguard Club проведет семинар для детей, посвященный основам безопасности на воде и спасения утопающих. Мероприятие пройдет в Патонге 1 декабря, за день до соревнований спасателей Phuket Surf Life Saving Competition 2018.

Таньялак Сакут

30 Ноября 2018, 01:49 PM
Фото: Таньялак Сакут

Фото: Таньялак Сакут

Как рассказал «Новостям Пхукета» глава Lifeguard Club Chief Пратхают Чуаюань, на семинаре ждут детей в возрасте до 15 лет включительно. Участников ждут в Loma Park в 8:00 утра, непосредственно занятия начнутся в 9:00.

Спасатели отработают с детьми самые разные вещи, включая базовые техники спасения на воде и оказание первой помощи пострадавшим. Также участников семинара научат визуально определять, что человек попал в беду и нуждается в помощи.

«Это фундаментальные навыки для самих детей, также они узнают, как спасать жизни других», – заявил господин Чуаюань.

Желающих принять участие спасатель призвал звонить ему лично по телефону 081-7974775 или писать на thailifeguard@gmail.com.

В воскресенье, 2 ноября, в Loma Park пройдут соревнования пляжных спасателей Phuket Surf Lifesaving Competition 2018. Лайфгарды (мужчины, женщины и юниоры) будут соревноваться в таких дисциплинах как плавание, бег, спасение утопающих при помощи различных спецсредств. На кону – 74 медали и 24 кубка.

 

 

 

 

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