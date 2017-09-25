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Пхукетские спасатели подтвердили «забастовку» с 1 октября

Члены объединения спасателей Phuket Lifeguard Service подтвердили, что с 1 октября прекращают дежурить на пляжах Пхукета ввиду сокращения финансирования.

Таньялак Сакут

25 Сентября 2017 18:34:45

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

О том, что спасатели не будут дежурить на пляжах после 30 сентября, было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 25 сентября, в отеле Phuket Royal City Hotel. Как писали «Новости Пхукета» ранее, спасатели намерены отработать текущий контракт, но подписывать новый не намерены из-за того, что администрация провинции в лице OrBorJor сократила бюджет на оплату их труда (подробнее читайте здесь).

«30 сентября – последний день нашего текущего контракта. 1 октября мы работать уже не будем. С этого дня на пляжах туристов будут ждать знаки, информирующих о том, что лайфгарды там не дежурят», – предупреждал на прошлой неделе глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.

Сегодня он в очередной раз подтвердил корреспонденту редакции, что с 1 октября туристы на пляжах будут предоставлены сами себе

«Мы начинаем забастовку с 1 октября ввиду сокращения бюджета», – заявил он.

По словам господина Чуаюаня, с начала этого года лайфгарды спасли на пляжах 337 челвоек – 302 иностранцев и 35 тайцев. При этом большинство несчастных случаев, закончившихся гибелью людей, происходили либо в местах, где лайфгардов не было, либо вне часов их дежурства.

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