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Пхукетские спасатели передали пожертвования школе в Таланге

Организация спасателей Kusoldharm Rescue Foundation передала пожертвования школе Muang Thalang, находящейся в районе памятника Героиням. Суммарный объем пожертвований (включая наличные деньги и необходимые школе вещи) составил сыше 2,25 млн бат.

Новости Пхукета

5 Февраля 2021, 05:03 PM
Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

В ходе церемонии, участие в которой приняла президент Kusoldharm Rescue Foundation Бенджаван Тумпанурук, школе были переданы учебные материалы и оборудование, спортивный инвентарь, несколько широкоэкранных телевизоров и другие вещи.

Также 50 учащихся получили наличные выплаты в размере 3 тыс. бат на человека для покупки образовательных материалов.

Выступая на церемонии, госпожа Тумпанурук рассказала, что представители фонда посетили школу и были «впечатлены», но одновременно увидели, что образовательному учреждению не хватает вещей, необходимых для организации образовательного процесса.

«Фонд увидел наличие проблем и решил поддержать учащихся. Мы надеемся, что Muang Thalang School войдет в число качественных школ Пхукета», – заявила госпожа Тумпанурук.

 

 

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