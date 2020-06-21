Пхукетские спа проверили на коронавирусную безопасность

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) проверил спа-центры острова на предмет соблюдения требований эпидемиологической безопасности и выдал сертификаты соответствия тем, кто успешно прошел проверку.

Новости Пхукета

21 Июня 2020, 02:10 PM

По итогам проверки 225 спа получили сертификаты, удостоверяющие, что у них безопасно. Фото: РРНО

Как сообщил The Phuket News и «Новостям Пхукета» заместитель главы РРНО Сомсук Сумпарнпрапип, проверку успешно прошли 225 заведений, подавших заявки на возобновление работы. В 41 случае сотрудники Минздрава в выдаче сертификатов отказали, еще 25 мест ожидают проверяющих.

Господин Сумпарнпрапип назвал результаты впечатляющими и добавил, что не прошедшие проверку спа-центры будут проинспектированы повторно, когда выполнят рекомендации медиков.

«Большинство заведений готовы к оказанию услуг гостям. Они хорошо подготовили помещения и обучили персонал, оказание услуг там безопасно», – заявил замглавы РРНО.

«Но я ожидаю, что еще больше спа подстроятся под требования новой нормальности. Согласно записям РРНО, на Пхукете имеется около 600 мест соответствующего профиля», – добавил он.

Санитарные требования РРНО включают лимит на продолжительность процедур (не более двух часов) и соблюдение дистанции в 1,5 м между клиентами с установкой физических барьеров между ними. Также РРНО предписывает проводить регулярную обработку поверхностей, к которым прикасаются посетители. Персонал и гости должны постоянно носить маски. Также у РРНО есть отдельные рекомендации для различных групп сотрудников спа.

«Сотрудники Минздрава будут продолжать инспекции на еженедельной основе», – добавил господин Сумпарнпрапип.

Запись на инспекцию осуществляется сайт Минздрава (spa.hss.moph.go.th/Self), но в работе сервиса в последнее время наблюдаются технические проблемы. В связи с этим господин Сумпарнпрапип рекомендовал операторам спа записывать непосредственно в самом офисе РРНО.







