Пхукетские синоптики предупреждают о грозах во вторник и среду

Пхукетский офис Метеорологического департамента Таиланда (TMD) предупредил жителей и гостей о грозах сегодня и завтра.

25 Сентября 2018 13:06:41

Фото: TMD

На сайте TMD метеорологическое предупреждение пока не опубликовано (последнее из предупреждений датируется 18 сентября), но пхукетский офис ведомства призывает граждан быть готовыми к дождям и грозам.

Как заявил «Новостям Пхукета» собеседник из числа сотрудников TMD на Пхукете, сильные дожди с грозами возможны «на 60% территории острова, но проходить они будут быстро».

Собеседник редакции указал, что движутся грозовые облака с юго-запада на северо-восток, то есть по основному направлению ветра в этот сезон. Обильные дожди с грозами, по его словам, ожидаются на Пхукете сегодня и завтра.

«Пожалуйста, избегайте нахождения на открытых пространствах и использования электрической техники во время грозы», – предупредил сотрудник TMD.