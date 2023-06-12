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Пхукетские школьники отработали действия при пожаре

Ученикам школы Wat Sawang Arom School дали поиграть с огнем и освоить практические навыки действий при пожаре на учениях, прошедших в Раваи в пятницу, 9 июня.

Новости Пхукета

12 Июня 2023, 03:02 PM
Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Пожарные учения в Раваи в пятницу, 9 июня. Фото: Rawai Municipality

Занятия в школе Wat Sawang Arom School организовал муниципальный филиал Департамента чрезвычайных ситуаций (DPPM). Формальное пожарная служба Раваи является частью этой структуры.

Участие в уроке приняли 110 детей. Кроме лекции об азах пожарной безопасности, школьников ждала практическая часть, в ходе которой они поджигали, тушили и эвакуировались с целлофановыми пакетами на головах.

Напомним, что именно тамбон Раваи в 2022 году стал местом самого крупного лесного пожара за последние годы на Пхукете. В феврале огонь уничтожил растительность на примерно 50 раях горного склона над пляжем Най-Харн. При этом возможности тушить пламя у спасателей не было, поскольку к месту событий не могла подобраться никакая техника. Огонь, напротив, имел все шансы достичь ближайшие отелей и вилл.

 

 

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