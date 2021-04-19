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Пхукетские розовые автобусы станут электрическими

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) планирует заменить классические розовые автобусы по-тонг на более компактные электробусы. Первые 24 электрических автобуса должны выйти на маршруты 1 октября.

Новости Пхукета

19 Апреля 2021, 04:21 PM
Фото: Achadthaya Chuenniran.

Фото: Achadthaya Chuenniran.

Данная инициатива – часть комплексного плана по превращению Пхукета в более экологичную провинцию. При этом розовые автобусы по-тонг можно считать одним из символов Пхукета, поскольку они начали обслуживать островные маршруты еще в 1947 году. До этого момента основным общественным транспортом были рикши.

Недавно избранный глава OrBorJor Рава Арироб заявил, что намерен привлечь к реализации частных инвесторов, для чего будет проведен аукцион. Предполагаемую дату аукциона господин Арироб не озвучил. Известно лишь одно из требований к подрядчику – обеспечить бесплатный проезд учащимся и престарелым.

Электрические автобусы будут работать на ряде заранее выбранных маршрутов, причем в процессе реализации проекта маршрутная сеть должга быть расширена.

 

 

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