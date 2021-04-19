Пхукетские розовые автобусы станут электрическими

Данная инициатива – часть комплексного плана по превращению Пхукета в более экологичную провинцию. При этом розовые автобусы по-тонг можно считать одним из символов Пхукета, поскольку они начали обслуживать островные маршруты еще в 1947 году. До этого момента основным общественным транспортом были рикши.
Недавно избранный глава OrBorJor Рава Арироб заявил, что намерен привлечь к реализации частных инвесторов, для чего будет проведен аукцион. Предполагаемую дату аукциона господин Арироб не озвучил. Известно лишь одно из требований к подрядчику – обеспечить бесплатный проезд учащимся и престарелым.
Электрические автобусы будут работать на ряде заранее выбранных маршрутов, причем в процессе реализации проекта маршрутная сеть должга быть расширена.