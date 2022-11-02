Пхукетские призывники отправились к местам службы

Во вторник, 1 ноября, в Сапан-Хине состоялась церемония прощания родственников и друзей в призывниками 2022 года, отправившимся к местам несения воинской службы.

Новости Пхукета

Перед 194 призванными в вооруженные силы молодыми людьми выступил полковник Наронгчай Аккаракан, отвечающий за военный призыв на Пхукете. Затем призывников посадили в автобусы и повезли на соответствующие военные базы в соответствии с распределением.

Власти провинции отметили, что восемь молодых людей не явились к месту сбора, но не уточнили, по уважительным причинам или нет.

Пхукетские призывники будут служить в армии, в военно-воздушных и на флоте. Администрация Пхукета коснулась подробностей распределения только тех, кто попал в сухопутные войска. Их ждут на базах 41-го военного округа в Накхон-Сри-Тхаммарате и 46-военного округа в Паттани. Последняя провинция относится к так называемому «крайнему югу», где до сих пор происходят столкновения с мусульманскими сепаратистами.

Сам процесс отбора на военную службу состоялся на Пхукете еще в апреле, когда прошла так называемая призывная лотерея. В ходе нее мужчины в возрасте от 21 года тянут билеты. Красный билет означает призыв в вооруженные силы, черный – освобождение. Как правило, количество молодых людей призывного возраста в тайских провинциях выше, чем потребности вооруженных сил в новобранцах-призывниках.

Многие из вызванных для участия в лотерее молодых людей добровольно изъявили желание служить в армии, что дает право претендовать на сокращенный срок службы при наличии образования выше среднего. Полное школьное образование (включая все старшие классы) при добровольном согласии дает возможность служить один год, а не два. При более высоком уровне образования срок службы сокращается до полугода. Студенты университетов имеют право на отсрочку до окончания учебы или до достижения возраста 26 лет.