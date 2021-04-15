Пхукетские пешеходные мосты не дали доставить яхту с Пхукета на Самуи

Попытка вывезти с Пхукета в Сураттхани 50-футовую моторную яхту Prestige закончилась неудачей. Трейлер, на котором она находилась, смог с трудом пройти под несколькими мостами над Thepkrasattri Rd., но перед очередным препятствием повернул назад в вернулся в марину Boat Lagoon.

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Попытка вывезти с Пхукета в Сураттхани 50-футовую моторную яхту Prestige закончилась неудачей. Трейлер, на котором она находилась, смог с трудом пройти под несколькими мостами над Thepkrasattri Rd., но перед очередным препятствием повернул назад в вернулся в марину Boat Lagoon.

Попытка вывезти с Пхукета в Сураттхани 50-футовую моторную яхту Prestige закончилась неудачей. Трейлер, на котором она находилась, смог с трудом пройти под несколькими мостами над Thepkrasattri Rd., но перед очередным препятствием повернул назад в вернулся в марину Boat Lagoon.

Инцидент произошел вечером 14 апреля. Дежурный офицер транспортной полиции Таланга рассказал The Phuket News, что впервые водитель трейлера столкнулся с проблемой у пешеходного моста в районе школы Baan Tha Reua School на Thepkrasattri Rd. около 20:00. Полицейские и водитель спустили шины у грузовика и прицепа, так что яхта прошло под мостом.

Впрочем, уже через несколько сотен метров у водителя возникла новая проблема – пешеходный мост напротив офиса Управления энергоснабжения Таланга, рядом с которым находится еще одно школа.

Затем. Уже в районе 22:00, полицейсйский участок получил новое сообщение от водителя трейлера. В этот раз слишким низким оказался пешеходный переход у школы Baan Lipon School, причем водитель явился в полицию лично. Это не помогло: уставшие сотрудники участка отказались продолжать участие в приключениях шофера и заявили, чтобы он решал проблему сам.

«Я сказал ему, чтобы он решал проблему сам, а с нами связывался лишь в случае реальных проблем», – заявил один из сотрудников полиции Таланга.

Перед окончанием смены полицейский решил окончательно убедиться в разрешении ситуации и услышал от водителя, что тот принял решение вернуться в Boat Lagoon Marina в Ко-Кэу», – пояснил собеседник редакции.

Редакция The Phuket News позже получила подтверждение, что лодку благополучно вернули в порт, хотя в процессе неудачной транспортировки у нее оказался поврежден радар.

Добавим, что нормативная высота пешеходных переходов на Пхукете составляет 5 м.





