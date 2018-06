Пхукетские команды взяли три трофея на ежегодном турнире по регби Прошедший в последние выходные мая двадцатый юбилейный турнир по регби-10 Aussie Bar Phuket International Rugby 10s завершился триумфом Phuket Vagabonds и Nuris Phuket Vagabonds, взявших главный трофей в открытом турнире и второй по значимости приз среди ветеранов. Новости Пхукета 9 Июня 2018 09:00:00 Фото: SEALS Sports Photography Как и в предыдущие годы, игры проходили в течение одного уикенда, и программа у участников была весьма насыщенной. Площадкой для проведения соревнований стал спортклуб Thanyapura. Регбисты из Таиланда, Австралии, Японии и других стран состязались в четырех дивизионах: открытом (Aussie Bar Open), ветеранском (Athena Siam Coffin Dodgers), турнире для спортсменов от 45 лет (One Foot in the Grave) и женском (Ladies Competition). Трехдневные соревнования открыли ветераны в количестве восьми команды. Победители прошлого года Morrabbin Rams сразу заявили о себе и не сбавляли темпа до конца группового этапа, выиграв все матчи. Остановить их в итоге смогли только Gold Coast Barbarians, которые в итоге и взяли главный трофей – кубок (Cup). Второй по значимости трофей – блюдо (Plate) – достался местному клубу Phuket Viagrabonds, потерпевшему по ходу соревнований только одно поражение. Третий приз – чашу (Bowl) – увез в Страну восходящего солнца коллектив Asian Japanese Dragons Gold, игрок которого Осака Сан был признан лучшим среди ветеранов. Реабилитироваться австралийцам из Morrabbin Rams удалось в турнире для спортсменов от 45 лет, где на кубок претендовали три клуба. Без единого поражения Morrabbin Rams взяли трофей, разыгрывавшийся на Пхукете впервые. Амона Таула из Morrabbin Rams стал лучшим игроком этого турнира. В открытом турнире Aussie Bar Open участвовали в этом году 16 команд, которые боролись за четыре трофея – кубок, блюдо, чашу и щит (Shield). Главный приз достался, как уже говорилось выше, местному клубу Phuket Vagabonds, одержавшему три победы в трех матчах на групповом этапе, а затем благополучно прошедшему плей-офф и переигравшему в финале Headhunter Sport Barbarians. Блюдо завоевала команда Nuris Phuket Vagabonds, потерпевшая одно поражение на групповом этапе. Чаша досталась Gold Coast Barbarians, а щит взяли Old Man Mix. Лучшим игроком был признан Эджике Узойгве из Headhunter Sport Barbarians. Женский турнир 2018 года собрал четыре команды – две из Гонконга и две из Таиланда. На групповом этапе лучшими стали Bangkok Bangers Belles, не проигравшие ни одного матча. Затем в полуфинале они разбили Hong Kong Fire, а в финале – клуб Hong Kong Ice.