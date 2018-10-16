Пхукетские аптеки опоздали с протестом

Представители пхукетских аптек подали официальное прошение внести изменения в готовящийся пакет поправок к Закону об обороте лекарственных средств от 1967 года.

Новости Пхукета

16 Октября 2018, 06:58 PM

Фото: Phuket PR Department

Во вторник, 16 октября, представители пхукетских аптек нанесли визит в Provincial Hall и передали вице-губернатору Пракобу Понгманирунгу официальное прошение к правительству страны. Пхукетские провизоры заявили о несогласии с готовящимся пакетом поправок к Закону об обороте лекарственных средств от 1967 года. Как сообщает PR-служба администрации Пхукета, вице-губернатор принял прошение и пообещал передать его главе провинции, чтобы тот отправил бумагу в Бангкок.

Возглавлявший группу недовольных провизоров Киатисак Панрангсри пояснил, что пхукетские аптеки не согласны с планами правительства расширить список лиц, которым разрешено продавать лекарственные препараты покупателям.

«Они хотят пересмотреть с закон, с тем чтобы любой человек, прошедший обучающий курс в Управлении по контролю за оборотом продуктов питания и лекарственных средств, а не только человек с дипломом провизора, мог продавать медицинские препараты. Если поправки будут приняты, они увеличат риски для людей, поскольку лекарства будут продавать лица, не имеющие базовых знаний о медицинских препаратах», – пояснил господин Киаттисак.

Впрочем, со своим протестом пхукетские провизоры несколько запоздали. Поправки, расширяющие список лиц, имеющих право продавать лекарства, действительно широко обсуждались профессиональным сообществом около двух месяцев назад. В итоге в начале сентября Минздрав признал точку зрения провизоров и принял решение не расширять список лиц, имеющих право продавать медикаменты. Как объявил постоянный секретарь Минздрава Джетсада Чокдамронгсук, продавать лекарства по-прежнему будет разрешено врачам, провизорам, дантистам и ветеринарам (см. здесь).