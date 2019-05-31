Пхукетская железная дорога запуталась в цифрах

Глава Управления скоростного общественного транспорта (MRTA) выступил с заявлением о том, что планируемые расходы на прокладку линии легкой железной дороги на Пхукете снова увеличились. При этом озвученные им цифры прямо противоречат тому, что говорилось ранее.

Новости Пхукета

31 Мая 2019, 11:08 AM

Иллюстрация: ОТР

Согласно статье Bangkok Post, глава MRTA Пакапонг Сирикантарамат заявил о том, что бюджет проекта по прокладке легкой железной дороги на Пхукете вырос на 2 млрд бат на фоне очередной корректировки планов: необходимости прокладки «двух-трех новых тоннелей» и продления ветки на «два-три километра». Общая сумма затрат, согласно тексту Bangkok Post, теперь составляет 34,8 млрд бат. Строительство должно начаться в следующем году

«Строительство трамвайной ветки начнется в следующем году, а эксплуатация – в 2024, как и планировалось», – пишет Bangkok Post, указывая в качестве источника информации господина Сирикантарамата, но не оформляя его слова в виде прямой речи.

При этом Bangkok Post никак не комментирует расхождение цифр в своей нынешней статье с теми, которые официальные лица называли ранее.

Так в 2014 году прокладка железной дороги на Пхукете оценивалась в 23,4 млрд бат. Затем, в декабре 2016 года, ценник вырос до примерно 30 млрд, а в 2017 году – до 39,4 млрд (см. здесь). Соответствующую сумму озвучивало Управление транспортной и дорожной политики и планирования (OTP), в сфере ответственности которого находятся подобные проекты.

Впрочем, даже сумма в 39,4 млрд оказалась не финальной. В прошлом году ОТР объявило о том, что цена подросла еще раз – до 40 млрд бат ровно (см. здесь). При этом к соответствующему моменту MRTA уже подключили к проекту решением кабинета министров.