Пхукетская тюрьма заполнена на 85%, заполняемость женских мест – 105%

Новая пхукетская тюрьма в Банг-Джо уже заполнена на 85% от планового показателя вместимости, а по заключенным женского пола заполняемость составляет и вовсе 105%, то есть уже превышает норму. Соответствующие цифры озвучил пхукетский офис Департамента связей с общественностью 23 мая.

Новости Пхукета

Свободными в исправительном учреждении, которое работает меньше полутора лет, остаются 516 мест из 5535 – все мужские. При этом комплекс был построен для того, чтобы обеспечить нормальные условия содержания заключенных, которым до этого приходилось отбывать наказание в перегруженной тюрьме Старого города, построенной более ста лет назад.

23 мая в новом комплексе проходила официальная церемония его открытия, участие в которой принимали глава Департамента коррекции Ают Синтхоппхан, губернатор Наронг Вунсиеу, временный директор пхукетской тюрьмы Крисана Тхипаячон и другие официальные лица. Среди прочего в рамках церемонии комплекс получил благословение буддистских монахов.

В отчете о мероприятии PR Phuket коснулся вопроса об истории создания новой тюрьмы, а заодно привел и базовые данные по вместимости комплекса. Так площадь «помещений для сна» в исправительном заведении в Банг-Джо составляет 5,5 тыс. кв. м, то есть полностью соответствует государственному стандарту в 1,6 кв. м на заключенного.

Тюрьма рассчитана на содержание 3459 человек – 3086 мужчин и 373 женщин. Сейчас в ней находятся 2943 человека – 2252 мужчины и 391 женщина. Таким образом получается, что общая загрузка тюрьмы – 85%, но при этом мужская зона заполнена на 73%, а женская – на 105%, то есть количество заключенных женского пола уже больше, чем предусмотрено планом. PR-служба Пхукета не уточнила, почему так вышло, и какие меры в этом отношении принимаются.

Побег из Банг-Джо

Открывшаяся в 2020 году новая тюрьма в Банг-Джо была построена по современным стандартам. Когда строительство еще велось, директор Phuket Provincial Prison Сомкхит Кхамманг говорил в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» следующее: «Тюрьма будет абсолютно защищенной. Одним из элементов контроля будет система видеонаблюдения. Мы твердо убеждены, что побегов не будет».

Впрочем, уже через год с небольшим первый побег был зафиксирован, хотя долго на свободе сбежавший не пробыл – в течение суток его поймали и вернули за решетку.

Как подтвердили власти провинции, 44-летний Джамниен Пхараб сбежал из тюрьмы вечером 28 февраля. Мужчина был не приговорен, а еще только дожидался суда по делу об ограблении. О совершенном им преступлении ничего не известно, в новостных сводках об аресте человека с таким именем не сообщалось.

Согласно заявлению руководства пхукетской тюрьмы, господина Пхараба нашли и задержали уже на следующий день, 1 марта. Беглец скрывался в доме друга в тамбоне Тхепкрасаттри, который граничит с тамбоном Срисунтхорн, где и находится тюрьма.

Руководство исправительного учреждения не стало рассказывать, какие выводы были сделаны и какие меры приняты после первого побега. О других подобных случаях пока официально не сообщалось.

Новое будущее старой тюрьмы

Историческое здание старой тюрьмы в Пхукет-Тауне сейчас никак не используется (как минимум на постоянной основе), но в перспективе власти хотят превратить его в объект эко-туризма и живой музей с атмосферой в духе «Сумеречной зоны». О соответствующем решении было объявлено 21 апреля.

Анонсируя проект, директор тюрьмы Крисана Тхипаячон заявил, что построенный около 120 лет назад комплекс является одним из старейших учреждений данного профиля, уцелевших в стране, поэтому его следует сохранить, чтобы будущие поколения могли прикоснуться к «мудрости» мастеров прошлого, оценить мастерство архитекторов начала XX века, воочию увидеть материалы тех лет.

«Обычно у людей нет возможности увидеть реальные вещи из прошлого или прикоснуться к ним. Кто-то называет это «Сумеречной зоной». Превращение «Сумеречной зоны» в объект эко-туризма и живой музей даст местным жителям и туристам возможность узнать и почувствовать, какими были исправительные учреждения и их работа в прошлом», – заявил господин Тхипаячон.

Также он добавлял, что комплекс будет использоваться в образовательных целях для лиц, «интересующихся исправительной работой». Кроме того, там будут проходить обучение трудовым навыкам заключенные перед освобождением. Планируются уроки тайского массажа, традиционной вышивки и торговли кофе в уличным киоске.

Добавим, что старый комплекс уже использовался по альтернативному назначению во время пандемии коронавируса. В 2021 году в нем размещали пациентов с COVID-19, которым не требовалась госпитализация в больницах, но была необходима изоляция.