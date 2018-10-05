Пхукетская система оповещения о цунами по-прежнему не готова на 100%

Представители ответственных ведомств подтвердили The Phuket News и «Новостям Пхукета», что система предупреждения о цунами находится в адекватном состоянии, но говорить о 100-процентной готовности пока нельзя.

5 Октября 2018 10:22:21

Как выяснил корреспондент The Phuket News и «Новостей Пхукета», андаманским провинциям Таиланда по-прежнему приходится полагаться на данные лишь с одного из двух буев системы раннего оповещения о цунами. Система в индийском океане будет укомплектована недостающим буем лишь в ноябре этого года. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом редакции сделал директор Национального центра оповещения о стихийных бедствиях (NDWC) Суппапимит Паорик.

«Я могу подтвердить, что новый буй системы предупреждения о цунами, размещенный к западу от побережья Пхукета в октябре 2017 года, в последние шесть месяцев не передает сигналов. Мы полагаем, что он мог быть поврежден в ходе коммерческого лова рыбы. Мы уже заказали новый буй стоимостью около 10 млн бат, который будет размещен в океане в ноябре», – заявил господин Паорик.

Глава NDWC напомним, что тайская часть международной системы оповещения о цунами в Индийском океане должна состоять из двух буев – так называемой станции 23461 в 290 км от побережья Пхукета и станции 23401 в 960 км. После сигнала с первого буя (нерабочего) у жителей Пхукета будет 45 мин на эвакуацию, после сигнала со второго (рабочего) – 90 мин. Кроме того, как говорили официальные лица ранее, информация в координационный центр поступает и со станций других государств.

Система оповещения непосредственно на пляжах Пхукета в настоящий момент состоит из 19 вышек. Как пояснил глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг, все 19 вышек находятся в рабочем состоянии, но по некоторым из них у специалистов есть нарекания.

«Тестирование всех 19 вышек на Пхукете производится каждую среду в 8:00 утра. Однако не все вышки функционируют на 100%. К примеру, я недавно выяснил, что вышка в Камале транслирует предупреждение недостаточно громко. Я сообщил специалистам DDPM в Бангкоке о необходимости принять меры, это их прямая обязанность», – рассказал господин Канпрасанг.

Глава пхукетского офиса DDPM не уточнил, когда столичный специалист прибудет на остров, чтобы заняться проблемными вышками.

Напомним, что в прошлую пятницу от цунами и землетрясения пострадал индонезийский остров Сулавеси. В результате удара стихии погибли более полутора тысяч человек. После происшествия глава национального агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурва Нугрохо признался, что система предупреждения о цунами к тому моменту не работала уже шесть лет по причине недостаточного финансирования государством.