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Пхукетская школа досрочно ушла на каникулы из-за риска COVID

Пхукетская школа Kajonkiet Pattana на Chao Fa East Rd. досрочно ушла на новогодние каникулы, после того как родитель одного из учащихся сдал положительный тест на коронавирус. В настоящий момент пхукетский офис Минздрава (РРНО) ждет результатов второго теста, который должен подтвердить или опровергнуть результаты первого.

Новости Пхукета

22 Декабря 2020, 06:28 PM
Фото: Kajonkiet Pattana

Фото: Kajonkiet Pattana

Фото: Kajonkiet Pattana

Фото: Kajonkiet Pattana

Фото: Kajonkiet Pattana

Фото: Kajonkiet Pattana

Информация о возможном коронавирусе у родителя одного из учеников начальных классов Kajonkiet Pattana начала расходиться по социальным сетям после того, как руководство школы разослало соответствующее уведомление членам школьного сообщества.

Глава РРНО Тханит Сермкэу в беседе с The Phuket News подтвердил достоверность сведений, но дополнительных подробностей не раскрыл, пообещав сделать это сегодня в 21:00.

В сообщении Kajonkiet School Group говорится, что РРНО проинформировало их о возможности коронавируса у родителя в 14:00. После этого было принято решение, что 23 и 24 декабря Kajonkiet Pattana работать не будет (с 25 числа в школе каникулы).

«О дате открытия школы будет сообщено позже», – говорится в письме Kajonkiet.

Школа добавила, что у самого ученика также уже взяли анализы на COVID-19, но результаты теста пока не готовы.

«Если будет какой-то прогресс или возникнет потребность в мониторинге других учащихся и учителей, школа свяжется с родителями, которых это касается, максимально оперативно», – пообещала школа.




 

 

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