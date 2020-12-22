Пхукетская школа досрочно ушла на каникулы из-за риска COVID

Информация о возможном коронавирусе у родителя одного из учеников начальных классов Kajonkiet Pattana начала расходиться по социальным сетям после того, как руководство школы разослало соответствующее уведомление членам школьного сообщества.
Глава РРНО Тханит Сермкэу в беседе с The Phuket News подтвердил достоверность сведений, но дополнительных подробностей не раскрыл, пообещав сделать это сегодня в 21:00.
В сообщении Kajonkiet School Group говорится, что РРНО проинформировало их о возможности коронавируса у родителя в 14:00. После этого было принято решение, что 23 и 24 декабря Kajonkiet Pattana работать не будет (с 25 числа в школе каникулы).
«О дате открытия школы будет сообщено позже», – говорится в письме Kajonkiet.
Школа добавила, что у самого ученика также уже взяли анализы на COVID-19, но результаты теста пока не готовы.
«Если будет какой-то прогресс или возникнет потребность в мониторинге других учащихся и учителей, школа свяжется с родителями, которых это касается, максимально оперативно», – пообещала школа.