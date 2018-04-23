Пхукетская полиция задержала грабителя за два часа

Правоохранительные органы Пхукета оперативно раскрыли дело о нападении на бирманскую уборщицу в Вичите 21 апреля. Злоумышленник оказался 18-летним подростком.

23 Апреля 2018 11:37:25

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукета задержала 18-летнего уроженца Чианг-Май Саранью Сэ-Джанга и предъявила ему обвинения в причинении вреда здоровью и ограблении гражданки Мьянмы Сан Тхидар Ньеу.

Молодой человек напал на женщину около 13:00 в здании жилого комплекса Pro Mansion Apartment в Вичите, где она занималась уборкой. Злоумышленник нанес уборщице несколько ударов, после чего отобрал золотую цепочку, золотой браслет и около 1000 бат наличными.

Потерпевшая попыталась догнать преступника, когда он покидал здание, но тот снова атаковал ее, после чего скрылся с места событий на мотоцикле.

Женщина рассказала о нападении полицейскому, патрулировавшему район, где было совершено преступление, и тот передал описание подозреваемого и его транспортного средства коллегам. В итоге Саранью Сэ-Джанг был задержан в течение двух часов. Полицейские не уточнили, что именно толкнуло молодого человека на преступление.