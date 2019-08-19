Пхукетская пара задержана за серию краж со взломом

Полиция Таланга провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала об аресте молодой пары, промышлявшей кражами со взломам. По словам полицейских, на счет задержанных – не менее девяти краж. Общая стоимость украденных вещей составляет 600 тыс. бат, не считая банковских чеков на сумму в районе 2 млн.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Августа 2019, 11:54 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщила полиция Таланга, 22-летний Чайо Лиамсай из Убон-Ратчатхани и 23-летняя Ванпхен Чучай из Ранонга были задержаны в съемной квартире в Срисунтхорне. Выйти на пару, промышлявшую кражами, удалось после анализа записей с камер видеонаблюдения, установленных в местах, где они совершали преступления. Среди прочего, на записи попал и мотоцикл, на котором господин Лиамсай и госпожа Чучай перемещались по острову.

При обыске в квартира подозреваемых полицейские обнаружили около десятка ворованных ювелирных изделий, 17 наручных часов, девять фотоаппаратов, пять мобильных телефонов, три ноутбука, буддистские амулеты и банковские чеки.

По словам шефа полиции Таланга полковника Тхиравата Лиамсувана, задержанные признали в совершении девяти краж. Как отметил полковник, злоумышленники проникали в дома жертв, когда тех не было дома, причем не обязательно по ночам. Как правило, проникновения совершались через окна, которые вскрывались простой отвертвой.

На допросе госпожа Чучай заявила, что ей нужны были средства на проведения урологической операции.

В ходе пресс-конференции полковник Лиамсуван отметил, что задержанным были предъявлены обвинения не только в кражах (по ряду статей тайского УК), но и в незаконном хранении наркотических средств. Более подробной информации о наркотиках полковник не предоставил.