Создатели пхукетской версии «Монополии» вновь обращаются к жителям острова за советом. На этот раз предлагается поучаствовать в создании игровых фишек с местной тематикой.

Новости Пхукета

2 Марта 2021, 10:00 AM

Пхукетская «Монополия»: Настало время выбрать фишки.

Выход пхукетской версии всемирно известной настольной игры был анонсирован в прошлом месяце. Традиционные улицы на игровом поле будут заменены пхукетскими достопримечательностями, начиная от магазинов и рынков и заканчивая пляжами и отелями. В выборе локаций могут участвовать все желающие.

«Мы получили огромное количество электронных писем и других сообщений с идеями, огромное спасибо за каждое предложение! Мы рассматриваем все варианты и работаем над дизайном игры», – заявила Дженнифер Лау из британской компании Winning Moves, производящей настольную игру по официальной лицензии владельца бренда Hasbro.

Сейчас разработчики пхукетской «Монополии» решают, какими должны быть фишки игроков. Уже определено, что все они будут выполнены в «отпускной» тематике.

Оригинальные фишки, пожалуй, известны всем: утюг, ботинок, тележка, наперсток, шляпа и спортивная машина. Именно их игроки перемещают по игровому полю, отмечая свой прогресс.

«Мы хотели бы поменять фишки, чтобы они больше отражали специфику острова Пхукет, столь любимого множеством туристов. Мы планируем заменить все шесть оригинальных фишек тематическими и ждем ваших предложений относительно того, какими они должны быть», – пояснила госпожа Лау.

Свои предложения можно присылать на электронную почту phuket@winningmoves.co.uk и на страницу Phuket Monopoly в Facebook.





