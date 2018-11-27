Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукетская легкая железная дорога снова потяжелела

Бюджет проекта по прокладке легкой железной дороги на Пхукете в очередной раз увеличился и теперь составляет ровно 40 млрд бат. Соответствующая информация содержится в свежих материалах Управления транспортной политики и планирования (ОТР).

Чутхарат Плерин

27 Ноября 2018, 06:18 PM
Фото: ОТР

Фото: ОТР

Фото: ОТР

Фото: ОТР

Фото: ОТР

Фото: ОТР

Фото: ОТР

Фото: ОТР

Фото: ОТР

Фото: ОТР

Целью уведомления ОТР, опубликованного 26 ноября, было пригласить жителей Пхукета на общественные слушания по проекту железной, которые пройдут 2 декабря в парке имени Королевы Сирикит в Пхукет-Тауне. Председательствовать на встрече будет глава ОТР Саравут Сонгсривилай, который ради этого специально приедет на остров.

«Общая протяженность железнодорожной ветки составит 58,5 км – от Тха-Нуна в провинции Пханг-Нга до кольца Чалонга на Пхукете. Проект будет реализован в формате частно-государственного партнерства (РРР), бюджет составит 40 млрд бат», – говорится в уведомлении ОТР.

Когда проект в последний раз упоминался директором одного из региональных бюро ОТР, его бюджет был на 500 млн меньше. В настоящий момент неизвестно, с чем связано увеличение расходов. 

Напомним, официальные лица надеются открыть железную дорогу на Пхукете в 2023 году. Согласно проекту, на маршруте будет 24 остановки на разных расстояниях друг от друга (в застроенных районах остановки будут чаще, на севере острова – реже).

Рельсы для движения поездов проложат либо вдоль автомобильных дорог, либо по разделительной линии. Остановки будут выполнены как в современном стиле, так в стиле сино-португез в зависимости от окружающей застройки. Стиль сино-португез планируется использовать в Пхукет-Тауне.

Изначально прокладка железной дороги на Пхукете оценивалась в 23,4 млрд бат.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
ZUMA Restaurant
Thai Residential
Dream Beach Club
777 Beach Condo
EPL Prediction Competition 2018-2019

 