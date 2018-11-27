Пхукетская легкая железная дорога снова потяжелела

Бюджет проекта по прокладке легкой железной дороги на Пхукете в очередной раз увеличился и теперь составляет ровно 40 млрд бат. Соответствующая информация содержится в свежих материалах Управления транспортной политики и планирования (ОТР).

Чутхарат Плерин

Целью уведомления ОТР, опубликованного 26 ноября, было пригласить жителей Пхукета на общественные слушания по проекту железной, которые пройдут 2 декабря в парке имени Королевы Сирикит в Пхукет-Тауне. Председательствовать на встрече будет глава ОТР Саравут Сонгсривилай, который ради этого специально приедет на остров.

«Общая протяженность железнодорожной ветки составит 58,5 км – от Тха-Нуна в провинции Пханг-Нга до кольца Чалонга на Пхукете. Проект будет реализован в формате частно-государственного партнерства (РРР), бюджет составит 40 млрд бат», – говорится в уведомлении ОТР.

Когда проект в последний раз упоминался директором одного из региональных бюро ОТР, его бюджет был на 500 млн меньше. В настоящий момент неизвестно, с чем связано увеличение расходов.

Напомним, официальные лица надеются открыть железную дорогу на Пхукете в 2023 году. Согласно проекту, на маршруте будет 24 остановки на разных расстояниях друг от друга (в застроенных районах остановки будут чаще, на севере острова – реже).

Рельсы для движения поездов проложат либо вдоль автомобильных дорог, либо по разделительной линии. Остановки будут выполнены как в современном стиле, так в стиле сино-португез в зависимости от окружающей застройки. Стиль сино-португез планируется использовать в Пхукет-Тауне.

Изначально прокладка железной дороги на Пхукете оценивалась в 23,4 млрд бат.