Пхукетская Лагуна примет первый зарубежный этап PGA TOUR Series-China

Более 120 профессиональных гольфистов из 17 стран мира начнут сегодня розыгрыш первого зарубежного этапа PGA TOUR Series-China. В качестве места проведения третьего и финального глобального квалификационного раунда турнира выбран гольф-клуб Laguna Golf Phuket.

Новости Пхукета

5 Марта 2019, 09:53 AM

Квалификационный раунд PGA TOUR Series-China в гольф-клубе пхукетской Лагуны продлится с 5 по 8 марта.