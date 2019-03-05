Пхукетская Лагуна примет первый зарубежный этап PGA TOUR Series-China

Квалификационный раунд PGA TOUR Series-China в гольф-клубе пхукетской Лагуны продлится с 5 по 8 марта. Спортсмен, показавший лучший результат на 72 лунках получит возможность отыграть полный сезон. Гольфисты, занявшие места со второго по 12, получат гарантированное право участие в первых шести соревнованиях тура. Участники с 13 по 35 место получат так называемый «условный статус», то есть смогут участвовать в основных событиях при условии наличия свободных мест.
«Мы открываем новую главу в истории PGA TOUR Series-China, поскольку этот квалификационный этап будет первым соревнованием за пределами материкового Китая в истории тура. Раунд в Таиланд даст игрокам новый культурный опыт, а также возможность сыграть на поле мирового класса на одном из лучших курортов Юго-Восточной Азии», – заявил перед стартом соревнований исполнительный директор PGA TOUR Series-China Грег Карлсон.
Для принимающей стороны проведение квалификации на ее полях также станет знаковым событием с мощным PR-эффектом в сообществе профессиональных гольфистов.
«Для нас является честь стать партнерами столь престижного бренда как PGA Tour. Мы с нетерпением ждем возможности показать инфраструктуру нашего интегрированного курортного комплекса всем участникам тура и организатором. Мы уверены, что они получат удовольствие и от игры на полях Laguna Golf Phuket, и от мероприятий в Angsana Laguna Phuket, являющейся официальным отелем мероприятия», – отметил Пол Уилсон из Laguna Golf Group.