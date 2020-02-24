Пхукетская Лагуна готовится впервые принять кросс Singha

В субботу, 2 мая, на территории Лагуны впервые пройдет пхукетский этап кросса с препятствиями Singha Obstacle Trail Run.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 01:59 PM

Laguna Phuket готовится к кроссу Singha Obstacle Trail Run. Соревнования пройдут в мае. Фото: Laguna Phuket

Интегрированный курортный комплекс Laguna Phuket объявил о пополнении своей ежегодной программы спортивных мероприятий. В субботу, 2 мая, на территории Лагуны впервые пройдет пхукетский этап кросса с препятствиями Singha Obstacle Trail Run. Забег на Пхукете станет первым из трех раундов общенациональных соревнований.

Пхукетский этап Singha Obstacle Trail Run получил название «кенг» на тайском языке, что в данном случае можно перевести как «успех», «победа». Второй этап тура пройдет в сентябре в Ратчабури, его название – «крэнг» («сила», «выносливость»). Заключительный забег под названием «кла» («смелость», «отвага») состоится в декабре в провинции Чианг-Рай.

Программа каждого из этапов будет включать индивидуальные забеги на 8 км и 2 км, семейный развлекательный забег на 2 км и командную гонку на 24 км. При этом пхукетский этап будет отличать то, что он станет первой гонкой Singha Obstacle Trail Run, включающей пляжный отрезок. Часть маршрута также должна пройти по асфальтированным и грунтовым дорогам. В специально выбранных местах будут обустроены препятствия, которые предстоит преодолеть атлетам.

«Пхукет – один из мировых хабов спортивного туризма. И нас переполняют эмоции от того, что Singha Obstacle Trail Run вошел в календарь спортивных событий Пхукета», – говорит Пол Уилсон из Laguna Phuket.

«Маршруты забегов продемонстрируют разнообразие природы на территории Laguna Phuket, а бегуны получат уникальную площадку, на которой смогут проверить максимум своих силы. Эта увлекательная новая гонка станет идеальным дополнением к нашим всемирно известным марафону и триатлону», – добавляет господин Уилсон.

Запись участников уже открыта, при этом до конца февраля действуют льготные цены. Зарегистрироваться можно на сайте www.sportsrepublicth.com (также доступна и более подробная информация). Кроме того, Laguna Phuket предлагает участникам скидки на размещение в своих отелях, таких как Angsana Laguna Phuket, Angsana Villas Resort Phuket, Banyan Tree Phuket, Cassia Phuket, Dusit Thani Laguna Phuket, Laguna Holiday Club Phuket Resort и Outrigger Laguna Phuket Beach Resort (промо-код для онлайн-бронирования – LP-SOTLP2020).