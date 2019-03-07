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Phuket's Best Burger: Повара Пхукета в пятый раз сразятся в булочно-котлетном деле

Есть здесь кто-нибудь, кто не любит бургеры? Если да, то срочно закрывайте страницу, потом что дальше речь пойдет именно о бургерах, причем не о простых, а самых лучших на Пхукете.

Новости Пхукета

12 Марта 2019, 12:00 PM
Фото: Jeffrey Smith

Фото: Jeffrey Smith

Пять лет назад радиоведущий Джей Лешарк решил попробовать собрать на одной площадке несколько местных ресторанов и устроить среди них конкурс лучших бургеров. Если что-то Джей и упустил, так это масштаб островной любви к этой еде.

Чтобы оценить размах мероприятия, достаточно посмотреть на имена. Победу на первом конкурсе одержал пляжный клуб Xana, годом позже победителя подвинул коллектив элитного отеля Kata Rocks, в 2017 году победу праздновала команда Thavorn Beach Village, защитившая титул и на конкурсе 2018 года. В последний раз судейской коллегии пришлось особенно непросто, поскольку дегустировать надо было полтора десятка разных бургеров, а призовой фонд по своему объему перевалил за четверть миллиона бат.

«Честно, я никогда не мог и подумать, что мероприятие разрастется до таких масштабов. Изначально это была просто безумная идея, которая вдруг начала расти и продолжает это делать уже пять лет», – признается Джей, практически цитируя свои слова прошлогодней давности.

В этом году девиз Phuket’s Best Burger звучит как «Осмелься мечтать», так что от участников вполне можно ожидать дерзких гастрономических решений. Неизменной же Джей обещает оставить атмосферу непринужденного пикника на набережной, в которой проходит битва шеф-поваров. Состоится конкурс в субботу, 30 марта. Место проведения – Phuket Boat Lagoon.

 

 

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