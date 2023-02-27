Пхукеткий дайв-бот за 13 млн бат сгорел у пирса в провинции Пханг-Нга

Дайверское судно MC Sundancer, осуществлявшее, в частности, дайв-туры с Пхукета на Симиланы, сгорело в провинции Пханг-Нга. В момент пожара лодка находилась у пирса в Тхап-Ламу, но несмотря на близость пожарных, спасти лодку не удалось.

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Пожар на борту Sundancer произошел около 20:00 вечера 26 февраля. Об инциденте стало известно в тот же вечер из сообщений местных СМИ, а на следующий день информацию подтвердили пхукетская редакция NBT и PR-служба провинции Пханг-Нга.

Как говорися в публикации NBT Phuket, загоревшееся судно стояло у пира недалеко от местной базы ВМФ, куда и был направлен запрос о помощи. На фотографиях с места событий видно пожарные автомобили с флотскими черными номерами и борющихся с огнем мужчин не только в снаряжении пожарных, но и в простых флотских футболках.

Как пишет NBT Phuket, сгоревший дайв-бот Sundancer был фибергласовой лодкой, рассчитанной на 54 человек и зарегистрированной на Пхукете. В качестве возможной причины инцидента называется короткое замыкание с последующим воспламенением топлива.

Агентство приводит стоимость судна вплоть до сатангов – 13 млн 36 тыс., 452 бата и 64 сатанга. В результате пожара никто не пострадал.