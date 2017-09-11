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Phukethon 2017

Дата/Время начала: 8 Декабря 2017 06:00:00 - 10 Декабря 2017 12:00:00

Отметитьте уикенд 8-10 декабря 2017 года в своем календаре. В эти дни на острове впервые пройдет крупный международный фестиваль бега под названием Phukethon 2017. Убедитесь сами, что Пхукет – рай для любителей бега и жемчужина Андаманского моря. Регистрация уже открыта, и вы в одном клике от нее (www.phukethon.com)! Количество мест ограничено, при ранней регистрации действуют скидки. Станьте частью трехдневного фестиваля 8-10 декабря. Ждем вас на Phukethon 2017! Записывайтесь СЕЙЧАС!
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Phukethon
Адрес : Сапан-Хин, Пхукет
телефон : 080 214 6950, 080 287 6515
Веб-сайт : www.phukethon.com
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