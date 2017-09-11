Phukethon 2017 Дата/Время начала: 8 Декабря 2017 06:00:00 - 10 Декабря 2017 12:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Отметитьте уикенд 8-10 декабря 2017 года в своем календаре. В эти дни на острове впервые пройдет крупный международный фестиваль бега под названием Phukethon 2017. Убедитесь сами, что Пхукет – рай для любителей бега и жемчужина Андаманского моря. Регистрация уже открыта, и вы в одном клике от нее (www.phukethon.com)! Количество мест ограничено, при ранней регистрации действуют скидки. Станьте частью трехдневного фестиваля 8-10 декабря. Ждем вас на Phukethon 2017! Записывайтесь СЕЙЧАС! КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Phukethon Адрес : Сапан-Хин, Пхукет телефон : 080 214 6950, 080 287 6515 Веб-сайт : www.phukethon.com Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт