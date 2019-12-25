Пхукет ждут пятидневные новогодние выходные

Согласно решение кабинета министров Таиланда, следующий понедельник, 30 декабря, объявлен дополнительным выходным днем. Таким образом страна в Новый год будет отдыхать с субботы (28 декабря) по среду (1 января) включительно.
В указанный период работать не будут офисы всех государственных ведомств, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и другие.
Основные отделения всех банков также будут закрыты. Банковские услуги можно будет получить лишь в отделениях при торговых центрах.
Также с 28 декабря по 1 января не будут работать отделения Почты Таиланда и районные управы.
В некоторых частных компаниях 30 декабря будет рабочим днем, в других – выходным. Данный вопрос правительство оставило на усмотрение непосредственно самих компаний. Офис Class Act Media и IMAGE Asia в понедельник будет открыт.