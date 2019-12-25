Пхукет ждут пятидневные новогодние выходные

У жителей Пхукета осталось три дня на решение имеющихся вопросов с различными государственными ведомствами перед тем, как в стране начнутся пятидневные новогодние выходные, в течение которых офисы госведомств будут закрыты.

Новости Пхукета

25 Декабря 2019, 10:11 AM

Фото: The Phuket News

Согласно решение кабинета министров Таиланда, следующий понедельник, 30 декабря, объявлен дополнительным выходным днем. Таким образом страна в Новый год будет отдыхать с субботы (28 декабря) по среду (1 января) включительно.

В указанный период работать не будут офисы всех государственных ведомств, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и другие.

Основные отделения всех банков также будут закрыты. Банковские услуги можно будет получить лишь в отделениях при торговых центрах.

Также с 28 декабря по 1 января не будут работать отделения Почты Таиланда и районные управы.

В некоторых частных компаниях 30 декабря будет рабочим днем, в других – выходным. Данный вопрос правительство оставило на усмотрение непосредственно самих компаний. Офис Class Act Media и IMAGE Asia в понедельник будет открыт.





