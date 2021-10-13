Пхукет ждет тайскую звезду кей-попа на Новый год

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) планирует организовать особенную встречу Нового года на Пхукете с участием тайской звезды кей-попа Лалисы (Лисы) Манобан из коллектива Blackpink и итальянской оперной певице Андреи Бочелли.

13 Октября 2021, 06:53 PM

Лалиса Манобан может выступить на Пхукете в Новый год. Фото: NNT

Как заявил глава ТАТ Ютхасак Супасорн, так новогодний отсчет на Пхукете будет знаменовать открытие Таиланда для туристов. Впрочем, план еще должен быть одобрен различными властями, поскольку потребует увеличения государственных расходов на мероприятие и заключения договоренностей о поддержке со стороны частного сектора.

Господин Супасорн надеется, что новогодняя вечеринка с участием двух звезд поможет продвижению Пхукета как курорта мирового класса, сообщает государственное новостное агентство NNT. Особые надежды возлагаются на участие Лисы из Blackpink, поскольку группа имеет целую армию фанатов не только в Таиланде и Южной Корее, но и по всему миру.

При этом господин Супасорн отметил, что Центр по администрированию экономической ситуации (CESA) уже одобрил новый план по развитию острова в качестве туристического направления мирового уровня в нынешних условиях. План был одобрен ранее в октябре.

Напомним, что выступающая в составе Blackpink Лалиса Манобан является уроженкой Бангкока. Корейские музыкальные продюсеры заметили ее в 2009 году, когда она вместе с другом детства участвовала в музыкальном конкурсе компании JYP Entertainment. В тот момент Лалисе было 12 лет. Затем девушка участвовала в ряде других конкурсов, а также сотрудничала с одним из азиатских брендов молодежной одежды.

В 2016 года на корейской сцене дебютировала новая женская поп-группа Blackpink, в которой Лиса заняла место главной танцовщицы и ведущей исполнительницы рэпа. Параллельно с выступлениями на сцене Лиса принимала участие в телевизионных передачах, а также завела популярный канал на YouTube, где у нее сейчас почти 9 млн подписчиков. В 2020 году Лиса стала послом бренда Bulgari в Корее и глобальным послом брендов Celine и MAC. В сентябре 2021 года Лиса выпустила свой дебютный сольный сингл Lalisa, продажи которого в Южной Корее за первую неделю после выхода превысили 700 тыс. копий.