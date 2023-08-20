Пхукет ждет рекордного турпотока из России в 2023 году

Туристический бизнес Пхукета ожидает, что прибытия из России в этот высокий сезон установят новый исторический рекорд. По итогам первого полугодия российский турпоток на остров уже выше показателя 2019 года, а в зимние месяцы ожидается всплеск, который может превзойти отметки высоких сезонов 2012-2013 и 2013-2014, в которые Таиланд фиксировал самое высокое число российских туристов за всю историю. Свои предыдущие показатели за всю историю уже превзошли Казахстан с Узбекистаном, и тайская сторона намерена развивать успех. Впрочем, основные сдерживающие факторы лежат в сфере, на которую турбизнес повлиять не может. Это ограниченное число прямых рейсов в Таиланд из России, волатильность российского рубля и опасения относительно возможных внутренних решений Москвы, таких как обсуждаемый с прошлого года запрет на выезд из страны для всех военнообязанных.

Новости Пхукета

Прогнозы по турпотоку на 2023 год в сравнении с докризисными цифрами. С учетом выросшей доли Пхукета в общих прибытиях, турпоток на остров ожидается рекордным. Фото: TAC Phuket

В начале августа туристический бизнес Пхукета провел два роуд-шоу в России – 1 августа тайская делегация посетила Санкт-Петербург, а 3 августа проводила мероприятия в Москве. Затем, 4-6 августа, в российской столице проходил Тайский фестиваль.

Впрочем, роуд-шоу в Москве и Петербурге были не общими тайскими, а именно пхукетскими. Презентовать местные пляжи, которые тогда еще не начал покрывать мазут, отправились представители более 80 туристических агентств Пхукета.

Делегацию возглавляли президент Ассоциации туристического бизнеса Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит и секретарь президента административной организации провинции (PPAO, OrBorJor) Пхонгсура Купонгсакорн. В организации роуд-шоу участвовали московский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) и посольство Таиланда в России.

Пока туристический бизнес Пхукета налаживал связи и обсуждал дела с российскими партнерами, представители PPAO во главе с Реватом Ариробом изучали московский опыт по общему профилю, включая обеспечение безопасности (включая уличное видеонаблюдение с распознаванием лиц), организацию общественных и досуговых пространств (пхукетская делегация посетила парк Зарядье), применение новых технологий в туристической сфере (был по достоинству оценен Виртуальный тур по Москве).

В пресс-релизе РТА говорится, что российские СМИ «особо интересовались вопросами безопасности [туристов на Пхукете], такими как безопасность на дорогах, безопасность на море, общественное здравоохранение».

«Президент РТА Танет Тантипириякит рассказал российским СМИ о принимаемых вместе с администрацией провинции Пхукет и РРАО мерах, направленных на решение этих проблем и обеспечение безопасности провинции», – отмечается в сообщении РТА.

Перспективы для россиян

Впрочем, безопасность на морском транспорте и общественное здравоохранение – это повестка, которая волнует тайскую сторону. В самих российских СМИ писали о другом, главное темой там был вопрос: ждать ли от Таиланда каких-либо стимулирующих мер в 2023 году (продление безвиза, дисконты для туроператоров в отелях) или наоборот (ввод 300-батового туристического сбора).

Пхукетская делегация отвечала на эти вопросы уклончиво, поскольку большинство из них относятся к сфере национальной политики страны и решаются не только не на Пхукете, но зачастую и не ведомствами туристической сферы. Известно, что в начале 2022 года Туристическое управление Таиланда (ТАТ) активно лоббировало продление 45-дневного безвиза до марта 2024 года, но этого не произошло.

«Мы не можем гарантировать россиянам такого послабления, но работа по его возвращению идет», – заявил господин Тантипириякит, когда ему задали аналогичный вопрос в Москве в этот раз (цитата по «Вестнику АТОР»).

Не добавил президент РТА и ясности в ситуацию с многострадальным туристическим сбором в 300 бат, который не сделает поездки на Пхукет сколько-нибудь более дорогими для россиян, но психологический эффект будет иметь значительный.

«Да, введение налога планируется с января 2024 года. Но точных данных нет. Мы рассчитываем, что он введен не будет», – сказал он.

Господин Тантипириякит был более конкретен в вопросе о том, сколько будут стоить отели для россиян в высокий сезон 2023-2024, но эта конкретика едва ли порадовала российскую сторону. Пхукетский бизнес встал на ноги, турпоток тоже окреп, поэтому оснований для специальных условий нет, счтают отельеры Пхукета.

Президент РТА подтвердил, что в зимнем сезоне 2023-2024 пхукетские отели не будут давать каких-либо дополнительных дисконтов российскому рынку. Цены вернутся на уровень 2019 года, что означает повышение примерно на 25% относительно тарифов предыдущего года. Участники роуд-шоу из числа отельеров подтвердили «Вестнику АТОР» эту информацию.

«Да, отели Пхукета повышают тарифы на зимний сезон. В среднем на 30-40%. Спрос со стороны россиян отличный. В летнем сезоне загрузка наших отелей достигает 70% (российский рынок). Бронирования на зиму идут активно», – рассказала представитель отелей My Beach Resort и Dewa Phuket.

Рейсы и цены

Согласно данным тайской стороны, россияне по-прежнему остаются в числе лидеров по прибытиям в Таиланд и лидерами по прибытиям на Пхукет за январь-июль этого года (показатель порядка 450 тыс. человек для Пхукета и порядка 850 тыс. для всей страны), причем даже в низкий сезон показатели выше докризисных.

В июле Таиланд зафиксировал 65 тыс. российских прибытий в масштабах всей страны, из которых 35,5 тыс. составили прямые прибытия международными авиарейсами на Пхукет с прохождением паспортного контроля в местном аэропорту. Еще несколько тысяч могли прилететь через Бангкок.

Прогнозы по турпотоку на весь 2023 год у ТАТ и РТА разнятся, но все стороны уверенно говорят о достижении или очень хороших доковидных уровней или о превышении показателей 2019 года. Посол России в Таиланде Сасиват Вонгсисават ждет 1,5 млн российских прибытий в масштабах всей страны, а глава московского офиса ТАТ Кханиттха Пханворават – 1,2 млн (в 2019 году было порядка 1,47 млн).

Пхукет может рассчитывать минимум на 800 тыс. из них. После пандемии остров из месяца в месяц забирает больше половины всего российского турпотока, особенно если говорить об организованном туризма (хотя конкретных цифр нет).

«Пакетный российский турист и раньше редко летал на Самуи, куда нужно добираться с пересадкой, а рейсы Бангкок-Самуи сразу поднимают стоимость путевки. Против этого говорит вся экономика бюджетных туров. Массовый турист летает туда, куда его возят, а на Самуи возить как минимум дорого», – рассуждает один из российских участников рынка.

Один из ключевых факторов – это количество прямых рейсов на Пхукет и в Бангкок, причем в первом случае турист сразу прилетает «на пляж», а во втором нет. На фоне того, что российские перевозчики сделали ставку именно на Пхукет, остров сразу забрал большую часть всего турпотока в Таиланд и в первой половине 2023 году принимал на треть больше россиян, чем было в 2019 году. Сейчас РТА говорит о превышении докризисного показателя на 10%, причем важно понимать, что для Пхукета это абсолютный рекорд за всю историю, хотя цифры по всей стране могут быть и меньше докрищисных.

Как пишет АТОР, россияне летают на Пхукет рейсами 66 авиакомпаний, но прямые перелеты осуществляют всего три перевозчика – «Аэрофлот», Azur Air и ИКАР (Pegas Fly). Примерно 70% российских туристов сразу летят на остров, оставшиеся 30% прибывают через Бангкок. Иммиграционное бюро Пхукета фиксирует только прибытия с прохождением паспортного контроля в местном аэропорту, что было известно всегда, но размер транзитной части потока был озвучен впервые.

Тройка летающих в Таиланд российских авиаперевозчиков уже озвучила планы по расширению полетной программы в Таиланд и на Пхукет в высокий сезон. К примеру, «Аэрофлот» анонсировал рейсы в Бангкок из Хабаровска. Авиакомпания ИКАР (Pegas Fly) сообщила, что число городов вылета будет увеличено до семи. Azur Air уже сейчас добавил в список городов вылета Сочи.

«Вестник АТОР» пишет, что все туроператоры, которые возили туристов в Таиланд на чартерах в сезоне 2022-2023, уже запустили программы на сезон 2023-2024. Последним стал оператор Coral Travel, у которого зимние туры в Таиланд из Москвы появились в ассортименте 10 августа.

«Глубина бронирования достигает ноября. Бронируют в основном отели категории 4-5 звезд, востребованная продолжительность туров – 12 ночей. Доступная продолжительность отдыха в рамках чартерной программы – 8,11,12, 15 (и далее, исходя из частоты) дней», – рассказали изданию в Coral Travel.

По бюджету нужно рассчитывать минимум на 106 тыс. рублей на человека, пишет отраслевое издание, не уточняя, о какой продолжительности поездки с Сoral Travel идет речь (по межбанковскому курсу на 20 августа это составляет ровно 40 тыс. бат). Рассказывая о турах ANEX из Хабаровска, издание говорит, что 10-дневный отдых с этим оператором на Пхукете обойдется в 173,5 тыс. рублей в отеле уровня 3 звезды на двоих (порядка 66 тыс. бат).