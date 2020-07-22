Пхукет ждет первых гостей по программе стимулирования внутреннего туризма

Губернатор позитивно настроен в отношении программы «Путешествуем вместе». Но конкретные цифры возможного числа туристов не называются.

Новости Пхукета

22 Июля 2020, 11:24 AM

Фото: Таньялак Сакут

В среду, 15 июля, в Таиланде началась регистрация участников программы Rao Tiew Duay Gun («Путешествуем вместе»), предусматривающей субсидирование внутреннего туризма за счет государственного бюджета. Власти готовы компенсировать гражданам до 40% расходов на отдых внутри страны, чтобы поддержать туристическую отрасль, переживающую небывалый кризис на фоне закрытия границ по всему миру из-за пандемии коронавируса. Одновременно на тайских курортах ждут медиков в рамках отдельной инициативы Kamlang Ja («Моральная поддержка»).

В день старта кампании губернатор Пхукета Наронг Вунчиеу провел встречу с официальными лицами и представителями бизнеса, в ходе которой озвучил достаточно скромные ожидания относительно туристических прибытий из других провинций: 50 тыс. человек и 100 млн бат выручки для экономики провинции. Затем, 20 числа, губернатор выступил на пресс-конференции, в ходе которой было уточнено, что ожидаемые 50 тыс. человек – это именно медицинские работники, которых Пхукет ожидает в рамках упомянутой выше отдельной кампании в благодарность за труд врачей во время вспышки коронавируса.

Общих цифр глава провинции не озвучил, но в целом тон речи был позитивным, а ее содержание – если формулировать совсем коротко – сводилось к призыву дождаться этих первых ласточек туризма, после чего всем постепенно начнет становиться легче в финансовом плане.

«Я ожидаю, что Пхукет примет не менее 50 тыс. медицинских работников со всей страны, не считая обычных людей, желающих посетить остров. Глава пхукетского отделения Министерства здравоохранения Тханит Сермкэу продвигает Пхукет среди медработников всего Таиланда с особым прицелом на юг страны и ближайшие провинции. Ждите. Они приедут и поддержат экономику Пхукета. Для них нет более удачного момента, чтобы посетить остров», – с уверенностью в голосе заявил господин Вунчиеу.

Спрогнозировать количество ожидающихся на Пхукете туристов (в рамках госпрограммы Rao Tiew Duay Gun) не готов и глава пхукетского офиса Минтуризма Джарун Кэумукдакун.

«Я ожидаю, что множество тайских туристов приедут на Пхукет с ходом развития государственной программы – до 4,5 тыс. человек в день. Они начнут прибывать с 1 августа», – заявил господин Кэумукдакун.

Как отметил глава пхукетского офиса Минтуризма, сейчас аэропорт Пхукета принимает примерно два с половиной десятка рейсов в день, а пассажиропоток составляет примерно по 2 тыс. человек на прибытие и на вылет. Впрочем, разнообразием маршрутов расписание не отличается: один рейс прилетает из Чианг-Мая, а все остальные – из Бангкока.

Господин Кэумукдакун ожидает, что в рамках кампании внутренний турпоток будет вдвое выше обычного.

«Я полагаю, что Пхукет находится в самом топе национальных туристических направлений. Я думаю, что идем сразу за Бангкоком. А Чианг-Май, Чонбури (Паттайя), Районг (Самет) и Прачуап-Кхири-Кхан (Хуа-Хин) располагаются ниже Пхукета», – заявил господин Кэумукдакун.

Позитивно настроена, но также не готова озвучивать конкретные цифры, и глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Напасорн Какай. По ее словам, сложно делать какие-либо прогнозы по причине длительного срока действия кампании.

Тем временем газета Bangkok Post пишет, что старт инициативы получился неоднозначным. С одной стороны, за первые пять дней кампании число зарегистрировавшихся на участие потенциальных туристов превысило 4 млн человек, однако число подтвержденных бронирований отдыха составило чуть менее 88 тыс. (примерно 2,2%).

При этом министр туризма и спорта Пхипат Ратчакитпракарн ранее ожидал, что все 5 млн спонсируемых государством отельных «ночей» будут разобраны в течение первых трех дней регистрации, а поскольку не все туристы будут претендовать на максимальный размер субсидии, ведомство сможет провести второй этап кампании за счет не израсходованных средств, выделенных из бюджета на ее проведение.