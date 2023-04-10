Пхукет ждет от туризма в Сонгкран по 1,13 млрд бат в день

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) ожидает, что четыре дня Сонгкрана – с 13 по 16 апреля – сгенерируют для экономики провинции 4,53 млрд бат за счет туризма. Таким образом средние доходы за один праздничный день оцениваются в 1,13 млрд.

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«Что касается периода Сонгкрана, с 13 по 16 апреля, то мы ожидаем в общей сложности 223,5 тыс. гостей, включая те, кто не будет ночевать на острове», – заявил в беседе с The Phuket News директор офиса ТАТ на Пхукете Лердчай Вангтракунди.

Господин Вангтракунди выразил уверенность в том, что остров готов к росту турпотока в праздники. Ранее президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит указывает, что более 40% всего внутреннего туризма в Сонгкран 2023 придется именно на остров. На зарубежном фронте ожидают продолжения прибытий из России, Китая и Индии, составляющих первую тройку стран по турпотоку на Пхукет.

«На Пхукете доступны 101,6 тыс. отельных номеров. Изучив бронирования по 30% всего рынка (с рандомной выборкой), мы получили средний показатель продолжительности пребывания в три ночи на человека», – отметил глава пхукетского офиса ТАТ.

Также были проанализированы запланированные рейсы на Пхукете. Загрузка самолетов ожидается на уровне 85%. Всего должны прибыть 249 внутренних и 258 международных авиарейса из-за рубежа за четыре дня или по 62 и 64 в день соответственно. Больше всего будет рейсов из Китая, при этом пассажирами будут самостоятельные путешественники, а не покупатели групповых туров.

Статистика трех месяцев перед Сонгкраном также оптимистичная. По словам господина Вангтракунди, турпоток уже на 39,8% выше, чем в аналогичный период 2019 года. Выручка выше на 27,6%.

Согласно данным Иммиграционное бюро, из зарубежных граждан в январе-марте лидировали россияне. Они же являются самыми массовыми туристами и в апреле.

Первая пятерка стран по прибытиям на Пхукет в марте такова:

Россия – 94,3 тыс.; Китай – 45,1 тыс.; Индия – 28,4 тыс.; Казахстан – 18,2 тыс.; Германия – 16,9 тыс.

В течение апреля еще четыре иностранных авиаперевозчика начнут летать на Пхукет, но все четыре – китайские авиакомпании. Это следует из опубликованного аэропортом расписания подтвержденных рейсов на апрель 2023 года, первый месяц летнего расписания.

Список апрельского пополнения открыла Сhongqing Аirlines, первый рейс которой из Чунцина совершил посадку на острове 2 апреля. До конца месяца в расписании стоят по четыре полета в неделю.

С 15 апреля на остров будет летать базирующаяся в Шэньчжэне Donghai Airlines. В расписании – три рейса из Шэньчжэня в неделю.

17 апреля на острове ждут первый борт Xiamen Air из города Фучжоу в провинции Фуцзянь. Рейсы будут ежедневными.

Наконец, с 20 апреля полеты на остров начнет совершать лоукостер Ruili Airlines, базирующийся в городе Киньмин в китайской провинции Юньнань. Запланированы три рейса в неделю.