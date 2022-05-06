Пхукет ждет от туристов больше уважения к местным культурным традициям

Вопрос об отношении туристов к местам культа начал обсуждаться в сети после инцидента на рынке Chilva Market в Самконге, где туристка присела за столик у святилища Брахмы, известного у тайцев как Пхра Пхром.
На выложенном в TikTok видео (сейчас удаленном) женщина сидит у святилища с телефоном, а рядом с ней ждет возможности подойти и отдать дань уважения Брахме местная жительница. Затем тайка все же просит иностранку отойти, что там с вежливыми извинениями делает. Никакими своими действиями женщина не оскорбляет святилище.
Местная жительница Пуссади Чакманон, продающая на Chilva Market одеждой, рассказала, что у рыночных торговцев не возникло никаких претензий к туристке, а сама ситуация, очевидно, возникла по причине банальной неосведомленности.
«Никто не предупреждал ее заранее, так что мы понимаем, что она не знакома с нашей культурой», – заявил госпожа Чакманон.
Другой торговец одеждой по имени Вирот Сомчит добавил, что у алтаря есть свободная электрическая розетка, к которой иностранка подключила свой телефон, что вполне объясняет ее действия.
«Она, возможно, переживала, что у ее телефона сядет аккумулятор, пока она с кем-то общается», – отметил господин Сомчит.
Как бы то ни было, публикация собрала немало комментариев с пожеланиями, чтобы кто-то все же рассказывал прилетающим в Таиланд туристам о местной культуре, и они могли проявлять к ее элементам больше уважения.