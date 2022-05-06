Пхукет ждет от туристов больше уважения к местным культурным традициям

Жители Пхукета заявили, что хотели бы видеть больше уважения со стороны туристов к местным святилищам после инцидента с туристков, по незнанию присевшей с телефоном за столик у святилища Брахмы на рынке в Самконге. Впрочем, все упирается в банальный вопрос о том, кто должен информировать иностранцев о характере тех или иных сооружений и объектов в общественных местах.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Мая 2022, 03:28 PM

Туристка присела за столик у святилища Брахмы на рынке Chilva Market. Местные жители отнеслись к ситуации с пониманием, но все же высказали пожелание, чтобы кто-то предупреждал иностранцев о местных культурных и религиозных объектах. Скриншот: Иккапоп Тхонгтуб