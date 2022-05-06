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Пхукет ждет от туристов больше уважения к местным культурным традициям

Жители Пхукета заявили, что хотели бы видеть больше уважения со стороны туристов к местным святилищам после инцидента с туристков, по незнанию присевшей с телефоном за столик у святилища Брахмы на рынке в Самконге. Впрочем, все упирается в банальный вопрос о том, кто должен информировать иностранцев о характере тех или иных сооружений и объектов в общественных местах.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Мая 2022, 03:28 PM
Туристка присела за столик у святилища Брахмы на рынке Chilva Market. Местные жители отнеслись к ситуации с пониманием, но все же высказали пожелание, чтобы кто-то предупреждал иностранцев о местных культурных и религиозных объектах. Скриншот: Иккапоп Тхонгтуб

Туристка присела за столик у святилища Брахмы на рынке Chilva Market. Местные жители отнеслись к ситуации с пониманием, но все же высказали пожелание, чтобы кто-то предупреждал иностранцев о местных культурных и религиозных объектах. Скриншот: Иккапоп Тхонгтуб

Вопрос об отношении туристов к местам культа начал обсуждаться в сети после инцидента на рынке Chilva Market в Самконге, где туристка присела за столик у святилища Брахмы, известного у тайцев как Пхра Пхром.

На выложенном в TikTok видео (сейчас удаленном) женщина сидит у святилища с телефоном, а рядом с ней ждет возможности подойти и отдать дань уважения Брахме местная жительница. Затем тайка все же просит иностранку отойти, что там с вежливыми извинениями делает. Никакими своими действиями женщина не оскорбляет святилище.

Местная жительница Пуссади Чакманон, продающая на Chilva Market одеждой, рассказала, что у рыночных торговцев не возникло никаких претензий к туристке, а сама ситуация, очевидно, возникла по причине банальной неосведомленности.

«Никто не предупреждал ее заранее, так что мы понимаем, что она не знакома с нашей культурой», – заявил госпожа Чакманон.

Другой торговец одеждой по имени Вирот Сомчит добавил, что у алтаря есть свободная электрическая розетка, к которой иностранка подключила свой телефон, что вполне объясняет ее действия.

«Она, возможно, переживала, что у ее телефона сядет аккумулятор, пока она с кем-то общается», – отметил господин Сомчит.

Как бы то ни было, публикация собрала немало комментариев с пожеланиями, чтобы кто-то все же рассказывал прилетающим в Таиланд туристам о местной культуре, и они могли проявлять к ее элементам больше уважения. 

 

 

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