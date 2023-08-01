Пхукет ждет 2,2 млрд бат от туризма за долгие выходные, но принесут их не тайцы

Подробные цифры по туристическим прибытиям в период шестидневных выходных опубликовала страница Radio Thailand Phuket. Радиостанция входит в структуру Департамента PR, но в ее публикациях зачастую содержится информация, которой нет в сообщениях непосредственно PR Phuket. В этом случае пхукетская редакция Radio Thailand опубликовала три слайда из презентации аналитической службы ТАТ, которых не было в сообщения PR Phuket и нет на странице не пхукетского офиса ТАТ.
Общие цифры таковы. За период с 28 июля по 2 августа Пхукет ожидает примерно 234 тыс туристических поездок – примерно 80,7 тыс. внутренних тайских «человек/поездок» и 153,3 тыс. зарубежных. Прогноз по выручке – 2,2 млрд в соотношении 619,4 млрн на 1,59 млрд бат.
Количество доступных отелей размещения – 1890 единиц, количество номеров – 101,6 тыс., средняя заполняемость номерного фонда – 65,87%. По всей видимости, речь идет о показателе заполняемости до начала долгих выходных.
Приведенные выше показатели числа поездок и прогнозируемой выручки дают следующую среднюю цифру по туристическим тратам: тайский рынок – 7675 бат на используемую ТАТ единицу «человек/поездка», зарубежный рынок – 10372 бата. Среднюю продолжительность пребывания ТАТ дает одну на всех – 1,7 ночи.
Также ТАТ дает раскладку по структуре расходов тайских и иностранных туристов на отдыхе. Соответствующие данные в последнее время не публиковались.
Расходы тайского туриста:
- Проживание – 24,59%;
- Питание – 25,32%;
- Сувениры – 18,97%;
- Развлечения – 14,21%;
- Экскурсии – 5,82%;
- Транспорт – 8,31%;
- Прочее – 2,78%.
Расходы иностранного туриста:
- Проживание – 28,29%;
- Питание – 22,07%;
- Сувениры – 12,02%;
- Развлечения – 15,04%;
- Экскурсии – 8,11%;
- Транспорт – 12,16%;
- Прочее – 2,31%.
ТАТ отмечает, что из зарубежных туристов первую пятерку по численности должны составлять граждане Китая, России, Австралии, Индии и Сингапура. При этом в ближайшие дни ожидается публикация статистики Иммиграционного бюро по прохождению паспортного контроля пассажирами рейсов из-за рубежа в аэропорту Пхукета. С высокой вероятностью, первая пятерка будет состоять из тех же стран.