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Пхукет ждет 2,2 млрд бат от туризма за долгие выходные, но принесут их не тайцы

Туризм должен принести экономике Пхукета порядка 2,2 млрд бат за долгие выходные с 28 июля по 2 августа, но львиную долю этой суммы обеспечат иностранные туристы, прибытия которых никак не зависят от выходных и праздничных дней в Таиланде. Это следует из расширенных материалов Туристического управления Таиланда (ТАТ), которые опубликовала пхукетская редакция Radio Thailand. За последние дни официальные источники несколько раз подчеркивали цифру в 2,2 млрд, но обходили стороной тот момент, что соотношение вклада в пхукетскую экономику даже за неделю повышенной туристической активности тайских граждан – 1,59 млрд со стороны иностранцев (72%) и всего 619,4 млн со стороны тайцев (28%). Таким образом внутренний туризм на Пхукете вернулся на откровенно второстепенную позицию, даже если речь идет о максимально благоприятном для него периоде.

Новости Пхукета

2 Августа 2023, 09:00 AM
Туристы на углу Soi Rommanee и Thalang Rd. в Пхукет-Тауне. Фото: Radio Thailand Phuket

Туристы на углу Soi Rommanee и Thalang Rd. в Пхукет-Тауне. Фото: Radio Thailand Phuket

Статистика по турпотоку на Пхукет в долгие выходные. Фото: Radio Thailand Phuket

Статистика по турпотоку на Пхукет в долгие выходные. Фото: Radio Thailand Phuket

Статистика по турпотоку на Пхукет в долгие выходные. Фото: Radio Thailand Phuket

Статистика по турпотоку на Пхукет в долгие выходные. Фото: Radio Thailand Phuket

Статистика по турпотоку на Пхукет в долгие выходные. Фото: Radio Thailand Phuket

Статистика по турпотоку на Пхукет в долгие выходные. Фото: Radio Thailand Phuket

Подробные цифры по туристическим прибытиям в период шестидневных выходных опубликовала страница Radio Thailand Phuket. Радиостанция входит в структуру Департамента PR, но в ее публикациях зачастую содержится информация, которой нет в сообщениях непосредственно PR Phuket. В этом случае пхукетская редакция Radio Thailand опубликовала три слайда из презентации аналитической службы ТАТ, которых не было в сообщения PR Phuket и нет на странице не пхукетского офиса ТАТ.

Общие цифры таковы. За период с 28 июля по 2 августа Пхукет ожидает примерно 234 тыс туристических поездок – примерно 80,7 тыс. внутренних тайских «человек/поездок» и 153,3 тыс. зарубежных. Прогноз по выручке – 2,2 млрд в соотношении 619,4 млрн на 1,59 млрд бат.

Количество доступных отелей размещения – 1890 единиц, количество номеров – 101,6 тыс., средняя заполняемость номерного фонда – 65,87%. По всей видимости, речь идет о показателе заполняемости до начала долгих выходных.

Приведенные выше показатели числа поездок и прогнозируемой выручки дают следующую среднюю цифру по туристическим тратам: тайский рынок – 7675 бат на используемую ТАТ единицу «человек/поездка», зарубежный рынок – 10372 бата. Среднюю продолжительность пребывания ТАТ дает одну на всех – 1,7 ночи.

Также ТАТ дает раскладку по структуре расходов тайских и иностранных туристов на отдыхе. Соответствующие данные в последнее время не публиковались.

Расходы тайского туриста:

  • Проживание – 24,59%;
  • Питание – 25,32%;
  • Сувениры – 18,97%;
  • Развлечения – 14,21%;
  • Экскурсии – 5,82%;
  • Транспорт – 8,31%;
  • Прочее – 2,78%.

Расходы иностранного туриста:

  • Проживание – 28,29%;
  • Питание – 22,07%;
  • Сувениры – 12,02%;
  • Развлечения – 15,04%;
  • Экскурсии – 8,11%;
  • Транспорт – 12,16%;
  • Прочее – 2,31%.

ТАТ отмечает, что из зарубежных туристов первую пятерку по численности должны составлять граждане Китая, России, Австралии, Индии и Сингапура. При этом в ближайшие дни ожидается публикация статистики Иммиграционного бюро по прохождению паспортного контроля пассажирами рейсов из-за рубежа в аэропорту Пхукета. С высокой вероятностью, первая пятерка будет состоять из тех же стран.

 

 

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