Пхукет ждет 1 млн туристов в ближайшие полгода

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и другие ведомства сферы туризма ожидают, что за ближайшие шесть месяцев остров примет 1 млн путешественников из-за рубежа, что принесет «десятки миллиардов бат» выручки, пишет Bangkok Post.

Новости Пхукета

4 Октября 2021, 07:06 PM

Фото: Bangkok Post

30 сентября Центр по администрированию экономической ситуации (CESA) одобрил предложенный Туристическим управлением Таиланда (ТАТ) план по продвижению Пхукета в качестве первоклассного туристического направления. Как пишет Bangkok Post, цель плана – сделать так, чтобы туризм сгенерировал 60 млрд бат в течение четвертого квартала этого года и первого квартала следующего.

При этом показатели первых трех месяцев реализации проекта Phuket Sandbox пока выглядят скромнее, что следует из обнародованной отчетности за июль-сентябрь включительно. Больше всего поездок на Пхукет совершили граждане Таиланда, второе место занимают граждане США. Вклад «песочницы» в экономику за первые три месяца оценивается в 2,25 млрд бат.

По состоянию на 29 сентября Пхукет принял 7,5 тыс. тайских туристов, число гостей из США составило 5,8 тыс., из Израиля – 5,4 тыс., из Великобритании – 4,8 тыс.

Всего участие в схеме Phuket Sandbox приняли 38 тыс. туристов, причем 23,2 тыс. из них после обязательного пребывания на Пхукете отправились в другие места в пределах Королевства.

«Мы ожидаем, что число гостей существенно возрастет в заключительном квартале года на фоне сокращения с октября обязательного срока пребывания на Пхукете с 14 до семи дней. Параллельно устойчивое снижение количество новых случаев заболевания поддержит въездной сегмент в грядущем высоком сезоне», – заявил глава ТАТ Ютхасак Супасорн.

По словам господина Супасорна, CESA одобрила восемь мер, направленных на упрощение путешествий. Три из шагов уже реализованы: сокращение срока карантина; разрешение на подачу групповых заявок на сертификаты на въезд (СОК), что позволяет туроператорам помогать клиентам с получение бумаг; разрешение коммерческих перелетов из России с конца октября.

Глава ТАТ полагает, что принятые меры по упрощению туристов должны принести как минимум 500 тыс. «турпакетов» на чартерных рейсах в ближайшие полгода. Из них больше половины – 295 тыс. придутся на туристов из России (2,5 забронированных отельных ночей). Еще 130 тыс. прибытий ожидаются из Великобритании и 200 тыс. – из стран Северной Европы.

При этом господин Супасорн отметил, что другие предложенные шаги пока не реализуются – процесс требует дальнейших переговоров с заинтересованными сторонами. Эти меры включают смягчение ограничений для туристов, которым не повезло оказаться в самолет рядом с носителем коронавируса; снижение стоимость ПЦР-тестов для туристов; снижение покрытия обязательной страховки от коронавируса со 100 тыс. долл. о 50 тыс. долл.

ТАТ также планирует обсудить с Министерством иностранных дел вопросы выдачи виз и систему оформления сертификатов на въезд (СОЕ). В частности, речь идет о том, чтобы увеличить срок подачи документов до трех месяцев с текущего одного. Рассмотрен может быть и вопрос о полной отмене системы СЕО в будущем, а также совместная с Минздравом разработка системы верификации паспортов о вакцинации, отметил господин Супасорн.

Также CESA одобрила идею создания Фонда поддержки трансформации туризма с изначальным бюджетом в 5 млрд бат. Средства должны пойти на преображение туристической отрасли.