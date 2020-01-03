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Пхукет завершил Семь дней опасности на дорогах без смертей в ДТП

Согласно итоговому отчету пхукетского отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), за период с 27 декабря по 2 января на острове не произошло ни одной аварии ДТП. Таким образом Пхукету удалось завершить семь дней усиленного контроля на дорогах без смертей.

Новости Пхукета

3 Января 2020, 12:58 PM
Пхукет завершил Семь дней опасности на дорогах без смертей в ДТП. Фото: DDPM

Пхукет завершил Семь дней опасности на дорогах без смертей в ДТП. Фото: DDPM

Пхукет завершил Семь дней опасности на дорогах без смертей в ДТП. Фото: DDPM

Пхукет завершил Семь дней опасности на дорогах без смертей в ДТП. Фото: DDPM

огласно данным Thai RSC, в дорожных авариях в последний день компании пострадали 104 человека, а за всю неделю травмы получил 701 человек. Фото: ThaiRSC

огласно данным Thai RSC, в дорожных авариях в последний день компании пострадали 104 человека, а за всю неделю травмы получил 701 человек. Фото: ThaiRSC

Итоги «Семи дней опасности», как ранее именовалась новогодняя неделя усиленного контроля, были подведены утром 3 января на совещании под председательством вице-губернатора Супота Ротрыанга На-Нонгкхая. В ходе встречи вице-губернатор презентовал финальный отчет местного офиса DDPM, согласно которому за период с 27 декабря по 2 января на острове были зафиксированы 47 дорожных аварий, в которых пострадали 53 человека.

При этом непосредственно в последний день кампании авария была зарегистрирована лишь одна. 57-летняя местная жительница Сириван Кхунпитак была госпитализирована после столкновения двух мотоциклов в Пхукет-Тауне. Пострадавшая получила ссадины, а также сообщила спасателям о боли в правой руке.

В статистику DDPM входят только серьезные дорожные происшествия, по итогам которых пострадавшим требуется госпитализация. Многие инциденты меньшего масштаба ведомством не фиксируются.

При этом число ДТП в ежедневных отчетах Комитета по безопасности на дорогах Таиланда (ThaiRSC), который ведет собственную статистику, намного выше. Так, согласно данным Thai RSC, в дорожных авариях в последний день компании пострадали 104 человека, а за всю неделю травмы получил 701 человек.

Также в статистике ThaiRSC говорится о двух погибших – 27 декабря и 30 декабря. В первом случае организация уже пояснила, что на самом деле гибель человека произошла до начала новогодней кампании, но информация поступила в комитет с запозданием. Пояснений по второму случаю в ThaRSC не давали. В отчете DDPM за 30 декабря смертей на Пхукете не зафиксировано.

Добавим, что пхукетский офис DDPM также ведет статистику по числу водителей, оштрафованных за те или иные нарушения ПДД в дни усиленного контроля. Данные за эти новогодние праздники таковы.

• 267 – Управление небезопасным или нелегально модифицированным мотоциклом;

• 633 – Езда в автомобиле с непристегнутым ремнем безопасности;

• 2315 – Езда без водительских прав;

• 227 – Превышение скорости;

• 396 – Игнорирование сигналов светофора;

• 386 – Езда по полосе встречного движения;

• 246 – Опасное перестроение в потоке транспорта;

• 296 – Использование мобильного телефона за рулем;

• 193 – Вождение в пьяном виде;

• 3478 – Езда на мотоцикле без шлема.ф

 

 

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