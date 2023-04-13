Пхукет зарегистрировал первую смерть в ДТП на острове за праздничную неделю

Созданный к Сонграну пхукетский Центр по снижению аварийности зафиксировал по итогам дня 12 апреля первую смерть в результате ДТП на острове. Соответствующие данные содержатся в отчете Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по 18 региону. Тем временем Комитет по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) сообщил уже о трех смертях – первая отмечена в отчете за 11 апреля, еще две – в отчете за 12 апреля.

Новости Пхукета

Согласно данным DDPM, за 12 апреля на Пхукете произошло 11 дорожных аварий, в которых пострадали 10 человек и 1 человек погиб. Формат ежедневной сводки по региону (включающему провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг и Транг) не предусматривает подробностей об авариях.

В сводке ThaiRSC за 12 апреля говорится о 2 погибших участниках дорожного движения и 86 госпитализированных. Оба показателя выше средних дневных цифр, которые ThaiRSC фиксировал с начала года.

DDPM традиционно не поясняет критерии для включения того или иного ДТП в отчеты. В свою очередь, ThaiRSC просто сводит в единый массив сообщения обо всех госпитализациях и смертях в результате аварий, которые получает от медицинских учреждений и различных организаций. Вне «Семи дней опасности» пресс-служба DDPM сама публикует данные ThaiRSC в ежедневных отчетах о происшествиях.