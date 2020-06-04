Пхукет запустил кампанию по стимулированию туризма из других провинций

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) объявил о запуске кампании, направленной на стимулирование поездок из других провинций. Кампания под названием #PhuketGreatTime была официально начата в понедельник, 1 июня.

Новости Пхукета

4 Июня 2020, 04:49 PM

Пхукет запустил кампанию #PhuketGreatTime по стимулированию туризма из других провинций. Фото: PhuketGreatTime.com