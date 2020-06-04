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Пхукет запустил кампанию по стимулированию туризма из других провинций

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) объявил о запуске кампании, направленной на стимулирование поездок из других провинций. Кампания под названием #PhuketGreatTime была официально начата в понедельник, 1 июня.

Новости Пхукета

4 Июня 2020, 04:49 PM
Пхукет запустил кампанию #PhuketGreatTime по стимулированию туризма из других провинций. Фото: PhuketGreatTime.com

Пхукет запустил кампанию #PhuketGreatTime по стимулированию туризма из других провинций. Фото: PhuketGreatTime.com

Как отметили в пхукетском офисе ТАТ, цель инициативы – помочь турбизнесу острова восстановиться после удара, нанесенного коронавирусом и локдауном. В рамках кампании был запущен PhuketGreatTime.com, на котором операторы туристического бизнеса могут размещать дисконтированные предложения для туристов. ТАТ со своей стороны займется продвижением этих предложений по всей стране.

К участию в кампании приглашаются отели, экскурсионные агентства, магазины сувениров, рестораны и другой туристический бизнес. Участие в кампании бесплатно, единственное условия для участников – бизнес должен быть легально зарегистрирован и иметь необходимые лицензии.

Зарегистрироваться в качестве участника кампании можно на сайте PhuketGreatTime.com или через онлайн-форму. Телефоны для справок – 076-211036, 076-212213, 087-5139319 и 089-7578315. Также связаться с пхукетским офисом ТАТ можно по эл. Почте phuketgreattime@gmail.com и через Line (@tatphuket).

 

 

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