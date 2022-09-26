Пхукет занялся проблемой подростковых беременностей

На Пхукете разработали и обсудили стратегию по предотвращению нежелательных ранних беременностей.

Новости Пхукета

12 Сентября 2022, 11:55 AM

На Пхукете разработали стратегию по предотвращению нежелательных ранних беременностей. Фото: PR Phuket

Подростковые беременности являются проблемой всех стран мира, но наиболее остро они стоят в так называемых развивающих странах, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Таиланд – во всех смыслах страна развивающая – в этом плане не исключение, здесь также не редки ситуации, когда ребенок появляется у родителей, которые, может быть, уже и не совсем дети, но в социально-экономическом отношении еще отнюдь не взрослые. Впрочем, власти Пхукета надеются, что изменить ситуацию поможет стратегия по предотвращению ранних беременностей, черновой вариант которой был представлен на совещании с участием вице-губернатор Пичета Панапонга в середине августа.

Пхукетская стратегия

Как было отмечено на совещании, с начала января по середину августа на Пхукете было зарегистрировано примерно 3,6 тыс. беременностей, из них в 142 случаях матери было менее 20 лет, а примерно в 40 случаев новорожденному понадобилась профессиональная помощь в (период внутриутробного развития ребенка). У 29 молодых матерей роды произошли преждевременно.

Цифры можно было бы назвать относительно невысокими для полумиллионного населения Пхукета, но только если забыть, что речь идет о десятках реальных матерей и не менее реальных детей, а возможно, и детей этих детей.

Многие специалисты, в том числе пхукетские, рассматривают раннюю беременность как возможный триггер цепной реакции неблагополучия. Матери-тинейджеры нередко сталкиваются со стигматизацией, социальным неприятием и даже насилием как со стороны партнеров, так и со стороны родителей и сверстников. Но не менее важно и то, что родившие в раннем возрасте девочки банально выпадают из системы образования, не заканчивая даже школу и не получая возможности нормального трудоустройства, притом что на них ложится тяжкий груз заботы о ребенке и его материальном обеспечении.

Согласно докладу, представленному на совещании в администрации Пхукета, рождение ребенка в подростковом возрасте значительно повышает вероятность аналогичного развития событий у сестер и братьев несовершеннолетнего родителя. Дети, родившиеся у таких отцов и матерей, также рискуют пойти по дороге ранней беременности. Кроме того, им зачастую тяжелее дается учеба, что увеличивает риски неблагополучного будущего, в описании которого авторы пхукетского отчета используют слова «криминал» и «тюрьма».

На основании вышеизложенных опасений были разработана стратегия и набор рекомендаций по предотвращению нежелательных беременностей среди тинейджеров на 2022-2026 годы. В центре стратегии – что очевидно и правильно – образовательная работа среди подростков, а также повышение доступности средств контрацепции и контроля рождаемости. Авторы концепции убеждены, что актуальная информация по вопросам секса, отношений и деторождения должна быть легко и свободно доступна молодежи, равно как упомянутые средства предотвращения нежелательной беременности, а также услуги медицинского характера, включая консультации.

Кроме того, авторы стратегии призывают к общему повышению качества медицинских услуг на уровне округов и районов во всем, что касается вопросов беременностей. В частности, предлагается создание последовательной и широко доступной системы поддержки молодых матерей и отцов.

Стратегия, существующая пока в черновом варианте, должна дополнить собой Закон о подростковых беременностях от 2016 года. Предполагается, что контролем за ее реализацией должна заняться специальная рабочая группа, состоящая из профильных специалистов.







В мировом масштабе







Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развивающихся странах ежегодно беременеют 21 млн девочек в возрасте 15-19 лет, а 12 млн из них становятся матерями. Количество именно нежелательных беременностей среди девочек 15-19 лет оценивается в 10 млн ежегодно. При этом рожают и девочки до 15 лет. ВОЗ оценивает количество таких случаев в 777 тыс. и более ежегодно.

Осложнения во время беременности, согласно данным организации, являются ведущей причиной смертности среди девочек в этой возрастной группе по всему миру. Среди причин – небезопасные аборты, на которые приходится две трети всех прерываний нежелательных беременностей у подростков.

ВОЗ также согласна с тезисом о том, что подростковые беременности могут запускать и поддерживать цепную реакцию «мать – дочь – дети дочери», однако здесь сложно выделить причину и следствие, поскольку раннее рождение увеличивает шанс жизни в бедности, а бедность повышает риск ранней беременности. Эти моменты взаимосвязаны.

«Подростковая беременность является глобальной проблемой, которая касается стран с высоким, средним и низким уровнем дохода. Однако во всем мире вероятность подростковой беременности выше в маргинализованных группах населения и нередко обусловлена нищетой, отсутствием образования и возможностей трудоустройства», – говорит ВОЗ.

Главные пункты пхукетской стратегии – образовательная работа и доступность средств контрацепции – также соответствуют тому, что говорит международная организация. Впрочем, в ВОЗ ненавязчиво намекают, что зачастую взрослые (даже медики) сами мешают подросткам защитить себя.

«Подростки, которые желали бы избежать беременности, могут быть неспособны сделать это в связи с отсутствием знаний и неверными представлениями о том, где они могут получить средства контрацепции и как их использовать. Подростки сталкиваются с барьерами в доступе к противозачаточным средствам, включая ограничительные законы и политику в отношении предоставления средств контрацепции на основе возраста или семейного положения, предвзятое отношение работников здравоохранения и/или нежелание признать потребности подростков в области сексуального здоровья», – констатирует ВОЗ.