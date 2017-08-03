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Пхукет занялся приведением в порядок системы предупреждения о цунами

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) объявил, что до конца этого месяца все 19 вышек предупреждения о цунами будут в строю.

Новости Пхукета

3 Августа 2017 12:07:38

Вышка предупреждения о цунами в Патонге. Фото: Сутича Сирират
Вышка предупреждения о цунами в Патонге. Фото: Сутича Сирират

Заявление пхукетского офиса прозвучало после того, как в прошлую субботу глава DDPM Кобчай Буньяорана заявил газете Bangkok Post, что, по его сведениям, из 19 вышек на Пхукете 11 неисправны.

«Кроме того, из восьми вышек с сиренами в провинции Пханг-Нга неисправны пять. Все четыре ретрансляционные вышки работают», – заявил господин Буньяорана.

«Департамент намерен починить все оборудование в шести прибрежных провинциях на Андаманском море к концу октября», – добавил он.

В среду, 2 августа, глава пхукетского офиса DDPM Чатчаван Бетчасиривонг заверил «Новости Пхукета», что ремонтные работы уже начаты.

«Мы уже отправили рабочих починить 11 вышек, и ремонт сейчас в процессе. Согласны нашему графику, все ремонтные работы будут завершены в течение этого месяца», – заявил господин Бетчасиривонг.

Глава пхукетского офиса DDPM отметил, что вышки с сиренами – не единственный элемент системы предупреждения жителей и гостей острова об угрозе цунами.

«Мы также используем государственные системы оповещения, включая объявления по радио, телевидению и силами официальных лиц на местах, таких как деревенские старосты (пуяйбаны). Если вышки не работают, есть сразу несколько других способов предупредить людей», – заявил он.

Господин Бетчасиривонг также прокомментировал ситуацию с морскими буями, входящими в систему предупреждения о цунами. Из двух буев, по словам главы местного офиса DDPM, по-прежнему функционирует лишь один.

«Мы только что завершили ежегодную проверку первого буя, и он работает нормально. Прямо сейчас мы проверяем второй буй, который перестал функционировать. Мы ожидаем, что он будет полностью в строю к октябрю», – заявил господин Бетчасиривонг.

«Не стоит беспокоиться о том, что буй не работает, поскольку это всего лишь один элемент большой системы из многих буев, которые все вместе регистрируют возможную угрозу цунами. Если один буй не работает, то это оказывает лишь незначительный эффект на всю систему предупреждения о цунами», – заверил он.

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