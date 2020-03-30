Пхукет закрыл мосты на материк и все пирсы

Губернатор Пхукета распорядился ограничить транспортное сообщение между островом и другими провинциями. С 30 марта для рядового транспорта закрыты мосты, связывающие Пхукет с материком, а также все порты и пирсы.

Новости Пхукета

30 Марта 2020, 11:01 AM

С 30 марта мосты открыты лишь для автомобилей экстренных служб, а также машин, осуществляющих доставку важных грузов. Фото: Wanlop Boonjan