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Пхукет закрыл мосты на материк и все пирсы

Губернатор Пхукета распорядился ограничить транспортное сообщение между островом и другими провинциями. С 30 марта для рядового транспорта закрыты мосты, связывающие Пхукет с материком, а также все порты и пирсы.

Новости Пхукета

30 Марта 2020, 11:01 AM
С 30 марта мосты открыты лишь для автомобилей экстренных служб, а также машин, осуществляющих доставку важных грузов. Фото: Wanlop Boonjan

С 30 марта мосты открыты лишь для автомобилей экстренных служб, а также машин, осуществляющих доставку важных грузов. Фото: Wanlop Boonjan

Приказ об ограничении автомобильного и водного сообщения был опубликовано в 19:09 воскресенья, 29 марта.

Вплоть до конца апреля мосты открыты лишь для автомобилей экстренных служб, а также машин, осуществляющих доставку следующих грузов:

  1. Газ и бензин;

  2. Стройматериалы;

  3. Медицинские товары;

  4. Почта и посылки;

  5. Все виды печатных изданий.

Водителям предписано выполнять все инструкции официальных лиц. Нарушителям грозит ответственность по Декрету о чрезвычайной ситуации.

Пхукетские порты и пирсы закрыты для всех пассажирских судов. Не допускается ни прием, ни отправка пассажиров, ни высадка экипажей на берег. Отдельно оговаривается запрет для судов из-за рубежа.

Запрет не распространяется на суда, осуществляющие доставку грузов, таких как потребительские товары, стройматериалы и медицинская продукция. Также под запрет не попадают суда экстренных служб.

Также в распоряжении губернатора указывается, что исключение может быть сделано для отдельных лиц, в частности, государственных служащих и сотрудников зарубежных дипломатических миссий. При этом для получения отдельного разрешения нужно будет предъявить справку о том, что человек не болеет COVID-19.



 

 

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