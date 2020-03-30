Пхукет закрыл мосты на материк и все пирсы

Приказ об ограничении автомобильного и водного сообщения был опубликовано в 19:09 воскресенья, 29 марта.
Вплоть до конца апреля мосты открыты лишь для автомобилей экстренных служб, а также машин, осуществляющих доставку следующих грузов:
-
Газ и бензин;
-
Стройматериалы;
-
Медицинские товары;
-
Почта и посылки;
-
Все виды печатных изданий.
Водителям предписано выполнять все инструкции официальных лиц. Нарушителям грозит ответственность по Декрету о чрезвычайной ситуации.
Пхукетские порты и пирсы закрыты для всех пассажирских судов. Не допускается ни прием, ни отправка пассажиров, ни высадка экипажей на берег. Отдельно оговаривается запрет для судов из-за рубежа.
Запрет не распространяется на суда, осуществляющие доставку грузов, таких как потребительские товары, стройматериалы и медицинская продукция. Также под запрет не попадают суда экстренных служб.
Также в распоряжении губернатора указывается, что исключение может быть сделано для отдельных лиц, в частности, государственных служащих и сотрудников зарубежных дипломатических миссий. При этом для получения отдельного разрешения нужно будет предъявить справку о том, что человек не болеет COVID-19.