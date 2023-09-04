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Пхукет зафиксировал легкое сокращение турпотока в августе

Прямые зарубежные прибытия в международный аэропорт Пхукета сократились в августе по сравнению с июлем на 3,4% – с 320,3 тыс. до 309,3 тыс. человек. Китайский турпоток тоже снился месяц к месяцу, но все же остался заметно выше среднего уровня за март-июня – 64,7 тыс. в августе против 43,5 тыс. Июльский максимум составлял 74,8 тыс. китайских граждан без учета прибытий с прохождением паспортного контроля в Бангкоке. Этих иностранцев Иммиграционное бюро не учитывает.

Новости Пхукета

4 Сентября 2023, 12:30 AM
Россияне в августе остаются вторыми по численности туристами на Пхукете. Фото: Phuket Immigration

Россияне в августе остаются вторыми по численности туристами на Пхукете. Фото: Phuket Immigration

Августовские данные Иммиграционного бюро Пхукета по прямым иностранным прибытиям с прохождением паспортного контроля в аэропорту были опубликованы 3 сентября. Первая пятерка такова:

  • Китай – 64,7 тыс. (74,8 тыс. в июле);
  • Россия – 39,2 тыс. (35,5 тыс. в июле);
  • Австралия – 20,4 тыс. (24,8 тыс. в июле);
  • Индия – 18,2 тыс. (17,2 тыс. в июле);
  • Малайзия – 16,2 тыс. (713,8 тыс. у Гонконга).

Таким образом из 309,3 тыс. прибывших в августе иностранцев каждый пятый был китайцем, каждый восьмой – россиянином. Статистика не учитывает тех, кто прошел паспортный контроль в Бангкоке. Туристического ассоциация Пхукета (РТА) ранее указывала, что для российского рынка это могут быть еще 20-30%.

Выступая в конце августа на Пхукете и в провинции Пханг-Нга, новый глава правительства Сеттха Тхависин говорил, что наращивание иностранного турпотока на Пхукет – один из приоритетов его партии Pheu Thai, поскольку зарубежный туризм – быстрый источник иностранных денег для экономики страны.

В частности, господин Тхависин упоминал возможное продление срока безвизового пребывания для граждан России (90 дней вместо нынешних 30 дней) и либо безвиз, либо отмену визовых сборов для Китая (сейчас большинство китайцев прилетают по 15-дневным визам по прибытию, оплачиваемым в аэропорту).

Ассоциация туристических агентов Таиланда (АТТА) заявила, что, по ее оценкам, серьезное ослабление визового режима с Китаем может принести до 700 тыс. дополнительных туристов из КНР в оставшиеся до конца 2023 года месяцы. Одновременно бизнес подчеркнул, что решение нужно принимать быстро, поскольку первая неделя октября – это время повышенной туристической активности китайцев, так называемая «Золотая неделя» каникул в честь годовщины создания КНР.

Власти страны уже приняли ряд шагов по ускорению и упрощению выдачи китайцам электронных турвиз. В частности, 1 сентября Туристическое управление Таиланда (ТАТ), Минтуризма и Министерство иностранных дел подписали межведомственное оглашение об обмене информацией, нацеленное именно на это.

Сделать визы бесплатными или вообще отменить их Таиланд также может в одностороннем порядке, как было со вводом 45-дневного безвиза в 2022 году. Однако в данном случае это потребует политического решения на уровне кабинета министров, поскольку речь идет о вопросе национальной безопасности.

Что касается российского турпотока, то в его отношении турбизнес Пхукета во главе с РТА и ТАТ настроен оптимистично и без дополнительных визовых льгот. Лидеры отрасли ожидают минимум 800 тыс. российских прибытий, что станет максимальным уровнем за всю историю.

 

 

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